Ryan Gosling a hâte de revenir pour The Grey Man 2

Le nominé aux Oscars Ryan Gosling dirigera bientôt sa propre franchise de thriller d’action lors de la sortie de Netflix, L’homme gris. Et l’acteur a clairement passé un bon moment à frapper, tirer et exploser à travers ses adversaires, car Gosling a hâte de revenir pour plus dans une suite. En attendant la sortie du premier film, les notes de production officielles de L’homme gris révéler que Gosling a déjà ses vues sur L’homme gris 2.

« J’ai adoré faire ce film. J’adorerais le refaire. J’espère que nous pourrons faire passer Six à un statut de nom à un moment donné, juste pour sa propre santé mentale. »

Basé sur le roman du même nom de 2009 de Mark Greaney et réalisé par Avengers : guerre à l’infini et Avengers : Fin de partie duo Les frères Russo, L’homme gris suit Ryan Gosling dans le rôle de Court Gentry AKA Sierra Six, le mercenaire le plus qualifié de la CIA dont la véritable identité n’est connue de personne. Après avoir accidentellement découvert de sombres secrets d’agence, Gentry se retrouve poursuivi par Lloyd Hansen de Chris Evans, un ancien collègue psychopathe, qui met sa tête à prix, déclenchant une chasse à l’homme mondiale par des assassins internationaux.

FILM VIDÉO DU JOUR

L’homme gris marque la première incursion de Gosling dans le territoire des films d’action complets, et l’acteur a maintenant expliqué ce qui l’a attiré vers le rôle de Court Gentry et les manigances explosives dans lesquelles il se lance.

« Ses objectifs ne sont pas monétaires, ce n’est pas une question de trésor, ce n’est pas de la vengeance. Il veut juste avoir le droit de s’asseoir sur le canapé et de regarder Netflix comme nous tous. »

Ainsi, sans aucun type de mission, et s’efforçant simplement de survivre, de rentrer chez lui et de s’asseoir sur le canapé devant l’écran de télévision, c’est ce qui a attiré Gosling dans le rôle de Sierra Six. Franchement, L’homme gris sonne comme le héros d’action parfait pour le décontracté Ryan Gosling à jouer – ce que les premières réactions ont confirmé.

L’homme gris 2 est déjà en début de développement

Netflix

Déjà tourné vers l’avenir et rêvant à l’idée de L’homme gris 2 (ce qui verra sans aucun doute Gentry se lever de son siège et abattre à nouveau les méchants plutôt que de binging la dernière saison de Choses étranges) sera une bonne nouvelle pour Netflix et The Russo Brothers, qui espèrent créer une franchise à l’arrière de L’Homme Gris.





Et lancer une franchise ils le feront, avec les deux L’homme gris 2 et une préquelle centrée sur Chris Evans alors que Lloyd Hansen serait déjà « au tout début ». Avec onze romans en L’homme gris série, Gosling devrait se préparer à de nombreuses autres aventures en tant que Sierra Six.

Réalisé par Anthony et Joe Russo à partir d’un scénario que ce dernier a co-écrit avec Christopher Markus et Stephen McFeely, L’homme gris étoiles Ana de Armas, Jessica Henwick, Regé-Jean Page, Wagner Moura, Julia Butters, Dhanush, Alfre Woodard, Billy Bob Thornton, Callan Mulvey, Eme Ikwuakor, Scott Haze, Michael Gandolfini, Sam Lerner, Robert Kazinsky comme Perini et DeObia Oparei.

L’homme gris est prévu pour une sortie limitée le 15 juillet 2022, suivie de sa sortie sur Netflix le 22 juillet 2022.