Ryan Coogler, réalisateur de Black Panther, réalisera Avengers : Secret Wars

Il semble que le film »Avengers : Guerres secrètes »Je viens de trouver votre principal dans Ryan Cooglerqui a déjà réalisé le film »Panthère noire ». Selon de nouveaux rapports, Coogler est considéré comme le réalisateur potentiel du sixième film de la franchise Avengers dans l’univers cinématographique Marvel.

C’était au Comic-Con de San Diego lorsque le directeur des studios Marvel, Kévin Feigun d »Avengers : la dynastie Kang » et » Avengers : Secret Wars », qui serviraient de films de clôture pour la phase 6 du MCU. Alors que »Kang Dynasty » a été confirmé comme étant réalisé par le réalisateur »Shang-Chi », Destin Daniel Crettonil a été dit que « Secret Wars » n’aurait pas sa participation, mais serait dirigé par quelqu’un d’autre.

Ce sera la première fois que deux réalisateurs différents seront aux commandes de deux titres consécutifs de The Avengers, puisqu’auparavant le frères russes étaient chargés de réaliser »Avengers : Infinity War » et »Avengers : End Game », tandis que Joss Whedon réalisé »Avengers » et »Avengers: Age of Ultron », étant deux histoires qui se complètent.

Ça pourrait aussi vous intéresser : Avatar 4 commence ses enregistrements, confirme James Cameron

La série de bandes dessinées »Secret Wars » de Marvel s’est déroulée de mai 1984 à avril 1985, créée par Jim tireur. La saga a suivi l’entité cosmique connue sous le nom de Beyonder, chargée de rassembler des groupes de super-héros et de super-vilains Marvel pour s’affronter sur la lointaine planète « Battleworld ». Une histoire plus moderne a ensuite été publiée en 2015, écrite par Jonathan Hickman, développant la conception originale.

Selon les rumeurs, le scénario de « Secret Wars » serait le prochain événement majeur du MCU après la sortie de « Avengers : Endgame » en 2019. Les frères Russo avaient exprimé leur intérêt à retourner au MCU pour réaliser le film. Mais Feige a démenti les rumeurs de son retour au Comic-Con. « Ils n’y sont pas connectés … Ils ont été très francs à ce sujet », a déclaré Feige.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Qui est le premier vengeur, Captain America ou Captain Marvel ?







Coogler peut avoir l’expérience nécessaire et être le candidat idéal pour entreprendre une tâche énorme pour conclure la saga multivers. Pour cela, Coogler présentera d’abord son travail de réalisateur sur la suite »Black Panther : Wakanda Forever », dont la sortie est prévue le 11 novembre de cette année.

»Avengers: The Kang Dynasty » devrait sortir en salles le 2 mai 2025, suivi de »Avengers: Secret Wars » le 7 novembre 2025.