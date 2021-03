Ryan Coogler fait part de ses réflexions sur « Black Panther 2 »

Le décès de Chadwick Boseman l’année dernière a porté un coup dur non seulement aux fans de « Panthère noire», Mais pour toutes les personnes impliquées dans la MCU. Ryan Coogler répétera ses fonctions de scénariste et réalisateur dans une suite qui cherchera à rendre hommage à T’Challa et le travail que l’acteur a réalisé avec son interprétation, révélant dans une récente interview les difficultés d’avancer sans sa présence.

Coogler a partagé quelques mots avec le podcast « Unbothered » de Jamele Hill, où il a été assez franc dans son évaluation de la façon dont les plans et la réécriture du scénario du film ont progressé. Et c’est que jusqu’à présent, on ne sait pas comment ils parviendront à maintenir la production à flot sans son élément principal, ni comment ils répondront à son absence.

Après le décès de Boseman, les dirigeants de Studios Marvel ont clairement indiqué qu’ils n’engageraient pas de nouvel acteur pour jouer T’Challa et que l’image de l’acteur ne sera pas « ressuscitée » avec CGI, Les projets de continuer cette suite ont donc complètement capté l’attention des fans et de la presse.

« Connaître? J’y travaille actuellement. Une chose que j’ai apprise au cours de ma courte ou longue période dans ce monde, quelle que soit la manière dont vous voulez la voir, il est difficile d’avoir une perspective sur quelque chose au fur et à mesure que vous la traversez. C’est l’une des choses les plus profondes que j’ai vécues dans ma vie, de participer à la poursuite de ce projet sans cette personne en particulier, qui était comme la colle qui le maintenait », a commenté le cinéaste.

Coogler soutient que tout le monde a une vie personnelle et professionnelle distincte, qui se mélangent souvent lorsqu’une personne travaille sur quelque chose qui la passionne trop, faisant de sa vie personnelle une partie importante de sa vie professionnelle.

«J’essaie donc de trouver un équilibre entre mon travail et ma vie, donc je travaille sur la construction de deux choses qui peuvent être autonomes. Je n’y suis pas encore. Mais c’est sans aucun doute la chose la plus difficile que j’ai eu à faire dans ma vie professionnelle », conclut-il.

Des acteurs comme Danuel Kaluuya ou Michael B. Jordan Ils n’excluent pas la possibilité de revenir en franchise, mais uniquement si leur présence y est requise. Il a été confirmé que le film se poursuivra avec la majorité des acteurs dans le premier épisode, programmant sa première pour juillet 2022.