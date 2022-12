Ryan Coogler dit qu’il veut faire partie de la franchise Black Panther aussi longtemps qu’il le peut

Panthère noire : Wakanda pour toujours ressemble au plus grand merveille sortie de 2022, et cela signifie que le chemin vers Panthère noire 3 semble déjà s’ouvrir. Directeur Ryan Coogler a déjà fourni au MCU deux énormes succès et aimerait maintenant pouvoir continuer son propre voyage Marvel avec le prochain épisode de la saga Black Panther et au-delà.





En raison de la mort inattendue de la star Chadwick Boseman, la suite de 2018 Panthère noire n’a pas suivi son scénario original, qui se serait concentré sur l’adaptation de T’Challa à la vie à Wakanda après avoir perdu cinq ans face au Blip. Au lieu, Panthère noire : Wakanda pour toujours s’est transformé en un conte beaucoup plus personnel et poignant qui a vu la mort du roi T’Challa être au centre du récit dans une démonstration sincère d’art imitant la vie. L’intrigue du film a révélé que la nation de Wakanda était attaquée par Namor, tout en pleurant toujours la perte de T’Challa.

FILM VIDÉO DU JOUR

Après avoir tant investi dans la suite en tant que scénariste et réalisateur, il n’est pas surprenant que Coogler souhaite désormais continuer à faire partie de la franchise Black Panther aussi longtemps qu’elle fera partie du MCU. Lors d’un entretien avec le New York Times, Coogler a déclaré :

« Je me sens béni d’avoir l’opportunité de travailler sur ces films, mon frère. Quand on m’a demandé de faire le premier, c’était comme un train en mouvement. Je remercie Dieu chaque jour d’avoir pu sauter dessus et rencontrer ces gens, ces acteurs, et rencontrer Chadwick pendant certaines des dernières années de sa vie. Je le ferai tant que les gens m’auront. Mais je pense que c’est plus important que moi ou Joe. Entre le premier et le deuxième film, nous avons gagné 2 milliards de dollars au box-office, ce qui compte le plus pour les entreprises. Alors j’espère que ça continue, mec. J’espère que les gens font encore des films sur Wakanda longtemps après notre départ.





Ryan Coogler fait déjà partie de l’avenir du MCU

Films des studios Walt Disney

Quoi qu’il arrive avec le troisième Panthère noire film, le voyage MCU de Coogler n’est certainement pas terminé de loin. Il produira l’émission Wakanda Disney + actuellement sans titre et agira également en tant que producteur exécutif sur le Coeur de pierre Afficher. Bien sûr, Dominique Thorne a déjà fait ses débuts en tant que Riri Williams alias Ironheart dans Panthère noire : Wakanda pour toujours, ce qui rend l’implication de Coogler dans son émission Disney + tout à fait logique. Coogler a précédemment parlé des débuts d’Ironheart et a expliqué la « connexion compliquée » entre le nouveau personnage et le fondateur du MCU, Iron Man. Il a dit:

« Je ne veux pas mettre de spoilers là-bas… Je sais que vous n’avez pas encore vu le film. Je sais la même chose pour votre public. Mais oui, il y a un lien entre elle et Tony. C’est un lien compliqué . Et Riri est un personnage secondaire dans ce film, donc elle est là en quelque sorte de concert avec beaucoup d’autres personnages. Mais elle joue un rôle majeur et nous apprendrons un peu comment elle est devenue ce qu’elle est quand nous la rencontrer dans ce film. »

Coeur de pierre arrivera sur Disney + fin 2023.