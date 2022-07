RWBY Ice Queendom Episode 6 Date de sortie, compte à rebours aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

Beaucoup de gens s’interrogent sur la date de sortie de l’épisode 6 de RWBY Ice Queendom. Les fans de cette série télévisée sont vraiment excités pour son prochain épisode. Pour obtenir toutes les données possibles, beaucoup d’entre vous recherchent vraiment partout sur Internet. Donc, pour cette raison, nous sommes ici avec un guide séparé pour vous tous.

Dans cet article, nous couvrirons toutes les informations possibles sur la date de sortie de l’épisode 6 de RWBY Ice Queendom. Comme, où vous pouvez regarder cette série, la liste des épisodes, les détails de la distribution et bien plus encore. Donc, si vous voulez savoir toutes ces choses, faites-le savoir.

Vous pouvez également lire: Date de sortie du chapitre 263 de Tokyo Revengers

C’est une série télévisée animée japonaise et cette série est produite par Shaft. Au cas où vous ne le sauriez pas, cette série est basée sur la websérie américaine RWBY créée par Monty Oum. Son premier épisode est sorti le 3 juillet 2022 et après sa sortie en très peu de temps, cette série animée a réussi à gagner beaucoup de popularité dans le monde entier.

Dans cette série, vous verrez comment dans le monde de Remnant, un lieu où la science et les histoires de fées coexistent, la culture humaine est troublée par des démons mortels connus sous le nom de Grimm. Au bout d’un certain temps, il semble que grimm gagnera certainement cette guerre mais plus tard des guerriers se rassemblent et tentent de lutter contre les démons. Cette série est très intéressante. Après avoir regardé ses épisodes précédents, les fans recherchent la date de sortie de l’épisode 6 de RWBY Ice Queendom. Alors sachons-le.

Vous pouvez également lire: Conversations With Friends Saison 2 Date de sortie

RWBY Ice Queendom Épisode 6 Date de sortie

Donc, la date de sortie de l’épisode 6 de RWBY Ice Queendom est le 7 août 2022. Si vous êtes vraiment excité pour cet épisode à venir et que vous voulez savoir ce qui va se passer dans le prochain épisode, vous pourrez savoir tout ce qui se passe dans cet épisode sur le date donnée.

Où regarder RWBY Ice Queendom?

Si vous voulez regarder cet anime, son réseau officiel est Tokyo MX et BS11. Si vous venez de l’extérieur du Japon, vous pouvez le diffuser sur Crunchyroll. Gardez simplement à l’esprit que la disponibilité de cet anime sur ces plateformes dépendra de votre région.

Vous pouvez également lire sur: WHERE WE CALL HOME SEASON 3 Date de sortie, compte à rebours aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

Liste des épisodes

Voici la liste des épisodes de cette saison en cours.

Rouge, blanc, noir, jaune

« C’est la balise »

Transcription : « Shiken »

Transcription : « Shiken » « Un cauchemar vient »

Transcription : « Akumu »

Transcription : « Akumu » « La reine des glaces »

Transcription : « Hyōsetsu Teikoku »

Transcription : « Hyōsetsu Teikoku » À déterminer

Vous pouvez également lire: Better Call Saul Saison 6 Episode 12 Date de sortie

Détails du casting

Après avoir parcouru tous les détails de cet anime, voici maintenant la liste des acteurs de cet anime.

Saori Hayami dans le rôle de Ruby Rose

Hiro Shimono dans le rôle de Jaune Arc

Kazuhiko Inoue comme Ozpin

Yoko Hikasa comme Weiss Schnee

Sôma Saitô comme Lie Ren

Ami Koshimizu dans le rôle de Yang Xiao Long

Yû Shimamura dans le rôle de Blake Belladonna

Megumi Toyoguchi dans le rôle de Pyrrha Nikos

Aya Suzaki dans le rôle de Nora Valkyrie

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous disposez de toutes les informations relatives à la prochaine date de sortie de l’épisode 6 de RWBY Ice Queendom; où pouvez-vous diffuser cette émission en ligne, combien d’épisodes seront là cette saison, et bien plus encore. Alors, attendez la date indiquée pour profiter de cet épisode à venir. Si vous avez des questions sur cette date de sortie de l’épisode 6 de RWBY Ice Queendom, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires ci-dessous. Nous reviendrons vers vous pour vous aider de toutes les manières possibles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂