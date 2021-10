Ruth Negga et Daniel Craig dans la production de Broadway de « MacBeth »

Un communiqué de presse annonçant la prochaine MacBeth La production promet que « cette nouvelle production passionnante capturera la passion et la férocité du texte le plus obsédant de Shakespeare comme jamais auparavant ».

« Je suis plus que ravi de participer à cette saison historique alors que le théâtre réapparaît et de travailler avec deux acteurs aussi magistraux sur l’un des drames les plus difficiles et les plus épiques de la littérature dramatique », a déclaré le réalisateur Sam Gold. « J’ai hâte de commencer !