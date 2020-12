Ruth Bader Ginsburg sera reconnue comme «  icône LGBT  » avec l’honneur de la bibliothèque

Une bibliothèque du célèbre quartier gay de West Hollywood à Los Angeles doit être nommée en l’honneur de la défunte juge de la Cour suprême Ruth Bader Ginsburg.

Le conseil municipal de West Hollywood a voté 3-2 lors d’une réunion le 21 décembre pour recommander de nommer une bibliothèque nouvellement construite après le défunt défenseur des droits civils, dont on se souvient pour avoir défendu la cause de la protection constitutionnelle contre la discrimination, et son ferme soutien aux droits des LGBT +.

La conseillère Sepi Shyne a déclaré dans un communiqué: «Ruth Bader Ginsburg était une icône pour les femmes, notre communauté LGBT +, pour les travailleurs et toutes les valeurs progressistes de West Hollywood.

«Ginsburg a fondamentalement élargi l’accès à la promesse américaine de liberté et d’égalité pour tous. Son héritage est ressenti par nous tous, chacun d’entre nous siégeant à ce conseil.

«Même si elle n’a peut-être pas vécu à West Hollywood, ses décisions ont eu un impact positif sur toutes les personnes vivant à West Hollywood.»

Les deux membres du conseil qui ont voté contre la proposition avaient demandé un processus public plus transparent pour choisir un dédicataire pour la bibliothèque de 32 000 pieds carrés.

Selon WeHoville la dénomination n’est pas encore «une affaire conclue», car la commission des installations publiques de la ville et les conseils consultatifs doivent peser sur la question avant que le nom ne soit officiellement choisi.

Ruth Bader Ginsburg est considérée comme un héros de l’égalité des droits

Ginsburg, décédée d’un cancer du pancréas en septembre, a contribué à des victoires juridiques pour les droits des femmes tout au long de son mandat d’avocate, devenant une icône féministe pour son travail de construction d’un dossier constitutionnel contre la discrimination fondée sur le sexe.

Nommé à la Cour suprême des États-Unis par Bill Clinton en 1993, Ginsburg est devenu l’un des plus fervents défenseurs des droits des LGBT +.

Elle a attiré la fureur des conservateurs en effectuant elle-même plusieurs mariages homosexuels avant la décision du tribunal de 2015 sur la question, tandis que ses fréquentes dissensions avec les juges plus conservateurs du tribunal lui ont valu le surnom de « RBG notoire ».

Ginsburg a écrit une telle dissidence cinglante en 2018 lorsque la Cour suprême s’est prononcée en faveur d’une boulangerie qui refusait de servir un couple de même sexe.

Donald Trump a fait passer la justice anti-LGBT + pour remplacer Ginsburg

Le juge de paix a été remplacé de manière controversée par Donald Trump quelques semaines à peine avant les élections américaines, le président défaillant ayant choisi de pousser la candidate ultra-conservatrice Amy Coney Barrett à occuper le siège de Ginsburg.

Cette décision a été décriée par les démocrates et les militants des droits civiques, qui ont noté que les opinions radicales de Barrett et le bilan anti-LGBT + contrastent fortement avec Ginsburg.