Ruta Diaria, la playlist con noticias y música personalizada, llega a Argentina, México y Brasil – Spotify

Ya sea que su rutina sea de entrenamiento-música-café o ducha-desayuno-noticias, todos tenemos una «ruta diaria» que tomamos para comenzar nuestro día. ¿Deseas aprovechar ese tiempo para mantenerte actualizado sobre el mundo que te rodea o para comenzar a trabajar con tus canciones favoritas? Ahora, los oyentes de México, Argentina y Brasil pueden encontrarlo todo en un solo lugar con la playlist Ruta Diaria de Spotify.

Esta playlist personalizada combina lo mejor de los programas de entrevistas de noticias, con lo mejor del streaming audio (bajo demanda, reproducción personalizada y descubrimiento). Mezcla la música que te gusta con noticias relevant y oportunas de fuentes acreditadas, todo en una experiencia auditiva perfecta y unificada.

Los usuarios de México, Argentina y Brasil pueden arrancar su día y disfrutar de una playlist personalizada que combina música y noticias en un solo lugar para una experiencia de viaje perfecta. El lanzamiento incluye:

Actualizaciones breves de noticias de podcasts de 123 Segundos , Café Expreso , Podcast Hechos , Boletim Folha .

Una mezcla de tus canciones y artistas favoritos.

Se actualize dos veces al día, tanto para tu viaje diario por la mañana como por la noche, para mantener la música y las noticias frescas.

Un escape de alternar entre varias estaciones para evitar la música que no va a tu ritmo

Los usuarios mexicanos, argentinos y brasileños pueden aprovechar al máximo su tiempo en la carretera sintonizando Ruta Diaria a partir de hoy.