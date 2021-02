Rustler Prints pour PC

Labourer le champ, se battre avec des épées et, surtout, le foutre en l’air, c’est ce que nous faisons dans ces imprimés Rustler. Et voler des chevaux, bien sûr.

Je vais être honnête, j’adore détruire des choses dans les jeux vidéo. Plus il y a de liberté pour faire des ravages, mieux c’est pour moi. Et dès que j’ai découvert l’existence de ce titre, je n’ai pas pu résister à son analyse. Bien que ce ne soit pas encore dans cette phase de production finale, nous avons un accès anticipé, voici donc notre impressions de voleur. Cela ne vous laissera certainement pas indifférent.

Maintenant ce cheval est à moi

Si vous pensez que Rustler est un GTA classique mais se déroulant à l’époque médiévale, félicitations, vous avez frappé la cible. Cette pièce s’inspire directement des premiers jeux de la franchise Rockstar, optant pour une vue d’ensemble de l’action, ainsi qu’une histoire totalement légère centrée sur Guy, un gars qui vole, tue et fait des courses pour certaines personnes.

Quelque chose qui m’a surpris pour le mieux, c’est le nombre de missions secondaires et à quel point elles peuvent être différentes. Par exemple, nous avons les types typiques de transport de marchandises du point A au point B, ou certains plus excentriques, comme se déguiser en mort et effrayer les villageois. Eh bien, il est également permis de tuer, pour quelque chose que nous sommes la mort.

Bien sûr, ne pensez pas que ce sera si simple. Voler des chevaux et assassiner tout être vivant a ses conséquences, et ce ne sont rien de moins qu’étonnant. Exactement, il y a un compteur de recherche, et à mesure qu’il augmente, plus de chevaliers mieux équipés partiront à la recherche de notre personnage. Si cela ressemble à quelque chose, ça le sera.

Mais attention, Rustler n’implémente pas de formule et c’est tout, mais la fait sienne. Il existe différents facteurs différentiels, comme au combat, pour lesquels nous aurons une barre d’énergie qui sera dépensée pour effectuer des actions telles que l’attaque ou l’esquive. Il y a aussi des contre-attaques et des mouvements lourds utilisant des armes de l’époque, comme des épées ou des hallebardes.

D’autre part, il existe un système de compétences. Ce n’est pas très complexe mais cela ajoute plus de variété lorsqu’il s’agit de construire notre protagoniste. Qu’aimons-nous attaquer de loin? Pour améliorer l’arbalète et son temps de rechargement. Le cheval est ma passion et je le prends seulement pour chier (parfois)? Eh bien, pour choisir des compétences qui améliorent notre conduite et notre conduite. Bien sûr, il y a des choix qui sont obligatoires en raison de leur qualité.

Ne vous attendez pas à un monde qui dépeint fidèlement le Moyen Âge. Rustler ne cherche pas cela, mais bien au contraire, et c’est là que réside son attrait. La quantité de mèmes, de blagues, de scènes absurdes et de dialogues attirera plus d’un rire. Sérieusement, certaines lignes sont du bâton de cannelle, du papier toilette fantaisie et pandémique.

Chevaux en abondance

Bien qu’il se déroule à une époque où il n’y avait pas de voitures, il existe différents modèles de… chevaux. De cette manière, nous avons un moyen de mobilité à notre disposition en fonction de ce que nous recherchons. Si nous plaisantons avec tout le monde, la meilleure chose sera de voler un cheval au garde. Si nous voulons survoler la carte, nous volons un cheval de course. L’important est de voler.

Il est vrai que la partie graphique est assez simple, même si elle n’en est pas moins attractive. Il existe différents types de scénarios, allant des plages aux villes, et bien sûr ces villages typiques avec des champs verts. Il offre généralement, mais ne vous attendez pas à un spectacle éblouissant d’animations soignées et de traçage de rayons. Le jeu va où il va, et il est respecté pour cela s’il ne perturbe pas notre session de jeu.

Une autre chose, traduite en espagnol ensuite, il n’y a donc aucun obstacle à la jouer. Ne vous inquiétez pas pour les voix, puisque Rustler a son propre langage basé sur des grognements, quelque chose de logique compte tenu du niveau de Guy, un gars qui ne sait même pas lire. Les meilleurs sont les chansons et les thèmes du jeu, car nous pouvons engager un barde pour agir comme radio personnelle. Ou tuez-le et volez son luth, et nous jouons notre propre musique.

Bref résumé de ces imprimés Rustler: folie totale = plaisir garanti

Résumé un peu plus long. Rustler n’est peut-être pas un jeu qui est le plus artistiquement, ni que j’ai inventé une formule inouïe dans les jeux vidéo. Mais il apporte quelque chose qui fait apprécier n’importe quel joueur quand il contrôle Guy: la folie. Une folie qui crée une dépendance, car même si vous avez là l’histoire pour vous suivre, ce que vous voulez, c’est faire des gâteaux avec tout le monde. Voler et trafiquer des marchandises.

C’est la meilleure chose à propos de ce jeu, il vous amuse avec des choses aussi triviales que cela. Bien sûr, pour y parvenir, il doit aller de pair avec sa jouabilité, ce qui ne fait aucun doute, car il prend l’essence des GTA classiques en ajoutant ses propres épices en bon cuisinier. Un mélange qui fait de Rustler quelque chose qui lui est propre, quelque chose de rafraîchissant et de nostalgique à la fois.

Bref, j’attends avec impatience cette version finale de ce titre qui, bien qu’elle ne se démarque pas à certains égards, a ce que tout travail voudrait: cette capacité à vous donner envie de continuer à le jouer. Si vous voulez bien m’excuser, j’ai un tournoi de joutes à gagner.