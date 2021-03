Rustler est Retro Grand Theft Auto dans Ye Olde Days pour PS5, PS4

Il est surprenant pour nous que de plus en plus de développeurs indépendants n’aient pas regardé le style classique du gameplay de Grand Theft Auto, mais Rustler porte son inspiration sur sa cotte de mailles. Présenté comme un bac à sable médiéval pour PlayStation 5 et PS4, il s’agit d’une expérience isométrique de retour avec un «monde historiquement inexact».

Le texte de présentation se lit comme suit: «Dans Rustler, vous incarnez Guy, un paysan coriace dont les parents étaient apparemment trop paresseux pour lui donner un nom approprié. Après une soirée typique de beuverie, Guy se réveille dans une stupeur étourdie et confuse – et c’est là que ses aventures commencent. En tant que Guy, vous entreprendrez des quêtes absurdes pour voler des chevaux, terroriser les citadins déguisés et vous bagarrer avec les chevaliers chargés de l’application des lois locales.

Votre objectif est, en fin de compte, de «gagner le Grand Tournoi et par la suite la main de la princesse». Vous accomplirez des missions pour gravir les échelons, mais il s’agit évidemment d’une expérience de monde ouvert, vous êtes donc libre de sortir des sentiers battus. « Nous espérons que les joueurs auront également une explosion provoquant simplement le chaos dans les villages et les villes avec un certain nombre d’armes à votre disposition, y compris des épées, des arbalètes et même des grenades à main sacrées », a déclaré Lucas Croft, responsable des médias sociaux sur le blog PlayStation.

Le jeu devrait sortir plus tard cette année sur PS5 et PS4, et bien qu’il n’ait pas la meilleure présentation, nous sommes heureux de voir plus de studios revisiter le format rétro de Grand Theft Auto.