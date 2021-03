RUST excite les fans avec une annonce pour les consoles en mai

Le développeur de jeux Double Eleven a annoncé que Rouiller Il sortira sur les consoles PlayStation 4 et Xbox One en mai de cette année.

Le développeur a partagé la nouvelle via le blog officiel du jeu. Les versions console du jeu de survie multijoueur âgé de sept ans sortiront le 21 mai sur PS4 et Xbox One. Le jeu peut également être joué sur PS5, Xbox Series X / S via la rétrocompatibilité.

Alors que la version console de Rust est basée sur la version pour PC qui a été publié en 2013 via Early Access, le développeur a noté que les versions de console ont été «conçues et optimisées pour une expérience de joueur de console complètement distincte et unique».

Le jeu occupera environ 4,5 Go de RAM sur les consoles, contre une moyenne de 20 Go sur les PC pour des performances optimales. La version console inclura également des temps de chargement «d’environ une minute».