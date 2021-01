« RUST » détruit « Cyberpunk 2077 » dans le top des ventes Steam

« Rust » a terminé la course de sept semaines de «Cyberpunk 2077» en haut de la liste des Best-sellers Steam.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Pokémon GO » a gagné 1,92 milliard de dollars malgré COVID

Le jeu de survie multijoueur sept ans de Facepunch Les studios a grimpé de trois places pour se classer numéro un dans les graphiques des ventes pour la semaine se terminant le 20 janvier 2021, archivé par Steamdb.

Augmentation des ventes de « Rouille » probablement en raison de la popularité de Jeu dans Tic, grâce aux serveurs de streamers privés dans États-Unis et parle espagnol.

Les transmissions depuis des serveurs privés ont également aidé « Rouille » pour atteindre un nouveau pic d’audience de plus de 1 million spectateurs simultanés dans Twitch le 3 janvier.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Le concepteur de jeux « Halo Infinite » quitte 343 Industries

« Rouille » a été initialement publié en accès anticipé en décembre 2013, puis entièrement publié en Février 2018. Depuis lors, le jeu a maintenu une base de joueurs saine de 50 000 à 80 000 joueurs par jour.

Pendant, « Cyberpunk 2077 » a perdu deux places au troisième rang, Surpassé par « Rouille » et « Kit d’index de valve VR « . « Sea of ​​Thieves » et « Phasmaphobia » compléter les cinq premiers.