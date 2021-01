« RUST » atteint le record sur Twitch en raison de « EGOLAND »

Le jeu de survie multijoueur « RUST » a peut-être sept ans, mais le titre populaire a réussi à atteindre de nouveaux sommets en Vapeur comme dans Tic pendant le week-end, après le début de la série de survie collective « EGOLAND » où plusieurs Des streamers célèbres se sont réunis pour créer du contenu.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « God of War » prequel comic: « Fallen God » arrive en mars

Le jeu a atteint un nouveau pic d’audience de plus d’un million de téléspectateurs simultanés sur Twitch le dimanche 3 janvier, grâce à la série privée de plusieurs streamers «EGOLAND» où elRubius, Alexby11, Auron Play, The Grefg, Missa Sinfonia et bien d’autres ont participé créant des clans et des guerres dans toute l’île de RUST.

Le développeur de « RUST », Facepunch Studios, a depuis reconnu le explosion de popularité du jeu sur Twitter.

«Nous venons de rejoindre le club des millions de téléspectateurs sur @Twitch! POGGERS dans le chat! » a écrit.

Traction du jeu dans Tic Cela s’est également apparemment traduit par une base de joueurs plus large. Selon SteamDB, «RUST» a atteint son apogée historique le 4 janvier avec 134 483 joueurs simultanés, dépassant son précédent record de 125415 depuis avril 2020.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Un fan crée un mod à la troisième personne pour «Cyberpunk 2077»

« RUST » a été initialement publié en accès anticipé en décembre 2013 et puis je sais lancé en totalité en février 2018. Depuis lors, le jeu a maintenu une base de joueurs relativement importante de 50 000 à 80 000 joueurs par jour. .

>