Rust Armourer se défend après la fusillade d’Alec Baldwin

RUST OLEUM Primaire antirouille CombiPrimer® - RUST-OLEUM - 3380.0.75

Le primaire antirouille CombiPrimer® de la marque Rust-Oleum est fabriqué à base de résine alkyde court en huile et de solvants désaromatisés pour un séchage rapide. Il se compose des pigments anticorrosion et est exempt de plomb et de chromate. Caractéristiques techniques : Recouvrable après 2 heures Gris pour les couches de finition de couleurs claires Rouge pour les couches de finition de couleurs foncées Séchage au toucher : 1 heure (20 °C), 2 heures (10 °C), 30 minutes (30 °C) Séchage manipulable : 2 heure (20 °C), 4 heures (10 °C), 1 heure (30 °C) Séchage recouvrable : 2 heure (20 °C), 4 heure (10 °C), 1 heure (30 °C) Séchage dur à cœur : 7 jours (20 °C), 14 jours (10 °C), 5 jours (30 °C) Utilisé sur acier neuf ou rouillé pour assurer et renforcer la protection anticorrosion Conçu pour être appliqué à la brosse mais il peut être également appliqué au rouleau et au pistolet pneumatique Utilisé en ambiance industrielle peu agressive, humidité normale, applications intérieures et extérieures Densité : 1,21 g/cm³ Niveau de brillance : Mat Extrait sec en volume : 44,8% Résistance à la chaleur : 120°C