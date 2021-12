Rust : Alec Baldwin fond en larmes et dit qu’il n’a pas appuyé sur la gâchette

Au moins deux membres de la production ont déjà déposé des poursuites devant les tribunaux contre la production de Rouiller, inclus Alec Baldwin. L’un d’eux était l’électricien de production et l’autre était le superviseur du scénario, Mamie Mitchell, qui a pointé l’acteur comme directement responsable de la mort du directeur de la photographie, Hutchins Halyna. Selon la diffusion, Baldwin Il a reçu une arme à feu et on lui a dit qu’elle n’était pas chargée, mais lorsqu’il l’a actionnée, il a accidentellement tué son partenaire de tir.

Maintenant, l’acteur a été interviewé par George Stéphanopoulos de abc dans une interview qui s’achèvera ce jeudi et vendredi fera partie d’un programme plus vaste avec d’autres témoignages sur ce qui s’est passé sur le tournage de Rouiller. Un petit aperçu d’un peu plus d’une minute a été diffusé sur les réseaux sociaux dans lequel il était possible de voir Alec Baldwin complètement choqué.

« Ce n’était pas dans le script d’appuyer sur la gâchette. », a déclaré le journaliste Baldwin, auquel l’acteur a répondu sans hésiter : « La gâchette n’a pas été actionnée. Je n’ai pas appuyé sur la gâchette « . Deuxieme acte, Stéphanopoulos lui a demandé à nouveau s’il avait tiré et Baldwin réaffirmé ce qui précède. «Je ne pointerais jamais une arme sur quelqu’un et n’appuierais sur la gâchette. Jamais »A déclaré l’acteur que l’on pouvait parfois voir pleurer et complètement blessé.

Jusqu’à présent, les deux personnes qui semblent les plus compliquées par la situation sont responsables des armes, Roseau Hannah, et le directeur adjoint Dave Halles. Tous deux s’accusent mutuellement et cherchent à se débarrasser des responsabilités liées à la façon dont une vraie balle s’est retrouvée dans un pistolet à hélice et a été tirée au milieu d’un décor qui devait respecter les règles de sécurité.

Rust : entre accident et complot

Jusqu’à présent, différentes enquêtes ont été menées par la police de Santa Fe, mais aucun détail sur les responsabilités n’a été révélé. Dans ce contexte, il y a deux manières possibles d’essayer de justifier ce qui s’est passé. D’une part, on pense qu’il s’agissait d’une négligence et d’un accident causé par des moments récréatifs dans lesquels, selon ce qui a été révélé, l’équipe de production a tiré avec de vraies balles pour le plaisir alors qu’il n’y avait pas de tournage et que l’on restait dans la chambre. L’autre option parle d’un complot pour démontrer les mauvaises mesures de sécurité qui étaient dans l’ensemble de Rouiller.

Comment rejoindre la chaîne Spoiler sur Telegram ?

Si vous avez un compte Télégramme il suffit de cliquer sur le bouton suivant :

Mais si vous n’avez pas encore de profil sur la plateforme, vous pouvez le télécharger sur Apple Store ou en boutique Google, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois dans l’application, dans le moteur de recherche mettez « Spoiler BV » et là vous pouvez nous donner abonnez-vous pour être au courant de toutes les nouvelles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂