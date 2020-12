Russo Brothers développe une version moderne de « A Christmas Carol »

Les frères Joe et Antony Russo, cinéastes célèbres pour leur travail sur Studios Marvel avec des bandes comme « Captain America: guerre civile » et « Avengers Endgame« Ils développent actuellement une version moderne de l’une des histoires de Noël les plus célèbres de tous les temps: »Un chant de noel« (Connu en espagnol comme »Un chant de noel”).

Publié en 1893 par l’écrivain britannique Charles Dickens (peut-être l’un des romanciers les plus importants de la langue anglo-saxonne), l’histoire raconte comment Ebenezer Scrooge, un homme froid et avide d’âge avancé, est visité par des fantômes qui lui montrent son passé, son présent et son avenir afin qu’il change d’avis, ou bien il passera une éternité de punition dans l’au-delà.

Depuis l’avènement du cinéma et de la télévision, un grand nombre d’adaptations et de variantes de cette histoire ont été vues, dont le cadre narratif est utilisé dans les spéciaux de Noël avec des personnages de différentes franchises. Un exemple de ceci est « Le chant de Noël des Muppets», Un film sorti en salles en 1992 avec les personnages de créé par Jim Henson.

Grâce à leur compte Twitter, le duo de scénaristes Mark Swift et Damian Shannon, connu pour le redémarrage de « vendredi 13»A annoncé que les Russo leur avaient demandé d’écrire une version moderne de l’histoire, qui pourrait commencer le tournage en 2021.

Ayant été commandé par le @Russo_Brothers pour écrire une version moderne de A CHRISTMAS CAROL, nous avons vu toutes les versions qui existent. Je suis ici pour vous dire que la version Muppet est Top 3. A voir absolument chaque Noël. C’est merveilleux. (Et j’espère que le nôtre sera fabriqué en 2021!) pic.twitter.com/YbUzKdACHd – Shannon et Swift (@shannonandswift)

Tous deux exprimeraient leur admiration pour la version du Muppets, le considérant comme faisant partie de ses versions « Top 3 ». L’histoire se déroule traditionnellement la nuit de la veille de Noël dans la ville de Londres au 9ème siècle.

L’une des tentatives les plus célèbres de modernisation de l’histoire serait publiée en 1988 sous le titre de « Scrooged« , comptant sur Bill Murray en tant que personnage principal. Il n’y a pas encore de détails officiels sur ce nouveau projet.