« Russian Doll », aura-t-il une saison 3 sur Netflix ?

La deuxième saison de « Poupée russe », série depuis Netflix Créé par Natasha Lyonne, Amy Poehler et Leslye Headland, il n’est sorti que le mercredi 20 avril 2022, mais les fans de la fiction mettant en vedette Lyonne et les utilisateurs de la populaire plateforme demandent déjà un troisième opus.

Les huit premiers épisodes de la sitcom suivent Nadia, une jeune femme qui, après avoir été l’invitée d’honneur d’une soirée apparemment incontournable un soir à New York, meurt à plusieurs reprises et est ressuscitée encore et encore. Piégé dans une boucle temporelle surréaliste, il n’a d’autre choix que d’affronter sa propre mortalité.

Alors que dans le deuxième volet de « poupée russe», après avoir enduré encore et encore la nuit la plus orageuse de leur vie, Nadia et Alan tombent dans une autre aventure existentielle surprenante. Y aura-t-il donc une troisième saison dans Netflix?

« RUSSIAN DOLL » AURA-T-IL UNE AUTRE SAISON ?

Jusqu’à présent, le géant du streaming n’a fait aucune annonce concernant l’avenir de la série, mais apparemment dans le dernier chapitre, le voyage de Nadia n’est pas encore terminé, elle devra donc probablement faire face à plus de problèmes dans un nouveau lot d’épisodes.

Dans le dernier épisode de « poupée russe», le jour de son anniversaire, Nadia retrouve Alan dans un lieu familier, mais ils ne parviennent pas à s’entendre sur la manière de gérer l’avenir et le passé. Que va-t-il leur arriver dans une saison à venir ?

Même si Netflix Ne confirmant toujours pas un troisième épisode, les scénaristes et les créateurs l’ont fait, Natasha Lyonne a admis que l’équipe de rédaction avait un plan de trois saisons depuis le début.

« Je le vois assez concrètement, et ce sera intéressant de voir ce qui évolue. La beauté du pouvoir de la salle des écrivains est qu’Alan [Charlie Barnett] c’était un personnage très différent dans le ton original et le pilote. Le deuxième mois de la pièce est celui où elle a vraiment pris vie. Avant cela, il y avait eu une grande variété d’autres personnages et maintenant, avec le recul, imaginer ce spectacle sans Alan est presque impossible », a déclaré le co-créateur et star au Hollywood Reporter en 2019.

Il a également déclaré : «En raison de cette expérience, je sais qu’il doit y avoir de la place pour quelque chose au-delà de mon imagination limitée en ce moment pour savoir si c’est toujours là que la série commence, se développe et se termine. Peut-être que ce n’est que deux saisons. Peut-être quatre saisons. À l’heure actuelle, il semble assez clair que ce sont ces trois”.

Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre la réponse officielle de Netflixqui prend généralement quelques semaines pour évaluer la réaction du public et bien qu’il ne partage pas ces chiffres, ils peuvent déterminer si une série est renouvelée ou annulée.

Qu’adviendra-t-il de Nadia dans la prochaine saison de « Poupée Russe » ? (Photo : Netflix)

QUAND SERA LA SAISON 3 DE « RUSSIAN DOLL » PREMIERE?

Oui Netflix renouvelle »poupée russe » pour une troisième saison, les nouveaux épisodes seront probablement diffusés fin 2023 ou même en 2024.