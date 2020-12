Russell Westbrook échangé aux Wizards de Washington pour John Wall

L’annonce a eu lieu le mercredi 2 décembre: John Wall a été échangé aux Houston Rockets contre Russell Westbrook. Les Washington Wizards de Wall ont également abandonné un choix de première ronde en 2023 pour obtenir Westbrook.

« Avoir l’opportunité d’acquérir un joueur du calibre et du caractère de Russell était quelque chose que nous ne pouvions pas laisser passer lorsque nous regardions à la fois l’avenir immédiat et à long terme de notre équipe », a déclaré le directeur général de Wizards Tommy Sheppard dans un communiqué. «Cela dit, la décision de se séparer de John, l’un des plus grands joueurs de l’histoire de la franchise, a été extrêmement difficile. Ce qu’il a signifié pour notre organisation et notre communauté est incommensurable et ne sera pas oublié.