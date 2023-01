Russell T. Davies sur le retour à Doctor Who et le nouveau docteur Ncuti Gatwa

Scénariste Russell T. Davies parle de son retour à Docteur Who avant le 60e anniversaire de la longue série.





Davies a dirigé l’émission classique de la BBC en tant que producteur exécutif de 2005 à 2010, ramenant la série de science-fiction de 1963 au diffuseur après une interruption de 16 ans. Sa course sur Docteur Who a vu Christopher Eccleston – et plus tard, David Tennant – en tant qu’extraterrestre titulaire voyageant dans le temps, connu simplement sous le nom de « docteur », qui voyage à travers le temps et l’espace dans un vaisseau déguisé en poste de police bleu.

Finalement, Davies a passé le flambeau à l’écrivain Steven Moffat afin de se concentrer sur d’autres projets; Moffat a démissionné de Docteur Who en 2017 et a été remplacé par Chris Chibnall.

Bien que Davies soit un fan de longue date autoproclamé et pense constamment à la série, il a admis à GQ que ce n’était pas toujours dans ses plans de retour.

« Eh bien, honnêtement, ce n’était pas mon plan, bien que je doive émettre une énorme mise en garde et dire en tant qu’énorme Docteur Who fan depuis l’âge de trois ans, j’y pense tout le temps », a partagé le showrunner dans une nouvelle interview, ajoutant que considérer un retour semblait irrespectueux lorsque Moffat et Chibnall produisaient.

« Quand je ne le produisais pas, les gens disaient toujours : ‘Oh, tu sais, tu vas écrire Docteur Who de nouveau?’ C’était un peu impoli alors qu’il y avait d’autres personnes au travail, de dire ‘Oh oui, je vais y réfléchir maintenant.’ C’est comme s’il y avait d’autres personnes qui dirigeaient le spectacle ! »

Mais avec la démission de Chibnall et la BBC cherchant à apporter Docteur Who à un public mondial grâce au streaming – une initiative à laquelle Davies a toujours cru – cela semblait être une occasion parfaite de revenir.

« Alors j’ai pensé – sans aucune critique envers les personnes qui le dirigeaient à l’époque, parce qu’ils le dirigeaient dans le cadre des mesures de la BBC – qu’il était temps pour la prochaine étape de Docteur Who. Je pensais que les plateformes de streaming étaient prêtes, que les spin-offs étaient prêtes ; J’ai toujours cru aux spin-offs quand j’y étais. »

« Mais maintenant, ce n’était pas mon idée, c’était l’idée de la BBC d’opter pour un streamer [Disney+] d’investir dans le spectacle dans le monde entier, ce avec quoi je suis entièrement d’accord », a-t-il ajouté.





Davies sur Old Faces, le nouveau docteur et qui, espère-t-il, dirigera un épisode

Le retour de Davies à Docteur Who verront également des visages plus familiers revenir – Tennant (qui joue les 10e et 14e régénérations du Docteur) et Catherine Tate (l’actrice derrière la compagne bien-aimée Donna Noble) seront toutes les deux de retour pour les spéciaux du 60e anniversaire de la série.

Mais le showrunner est catégorique sur le fait que le retour de Tennant et Tate n’était qu’un « plaisir supplémentaire » et que son intérêt ne dépendait pas de leur implication. Bien au contraire, en fait, Davies n’a pas tardé à faire l’éloge de la nouvelle star Ncuti Gatwa (Éducation sexuelle), qui prendra le titre de 15e docteur après que Tennant se régénère à nouveau.

« Hier soir, nous avons eu la première lecture de Ncuti. Il est incroyablement époustouflant. J’ai hâte que vous le voyiez. Il soulève juste vos cheveux de votre tête. Il est magnifique. Absolument magnifique, dans tous les sens. Donc, très excité . Mais, avoir David et Catherine qui font trois heures aussi, c’est une joie supplémentaire », a-t-il déclaré.

Quant à la rumeur selon laquelle Edgar Wright (Baby Driver, la nuit dernière à Soho) dirigerait Gatwa’s Doctor dans un épisode, Davies dit que ce n’est qu’une rumeur.

Au moins pour l’instant, c’est.

« Oui, s’il vous plaît ! Non, nous n’aurions pas gardé ce secret, n’est-ce pas ? S’il lit GQ, s’il vous plaît, demandez-lui de le faire. Je l’aime », a ajouté Davies.

Des émissions spéciales de trois heures seront diffusées en novembre pour commémorer le 60e anniversaire de l’émission, et pendant que les émissions spéciales sont parlées, nous verrons peut-être Wright derrière un épisode de la prochaine série 14.