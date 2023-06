Russell T Davies de Doctor Who donne des indices énigmatiques pour l’avenir de la série

La série iconique Docteur Who accélère son TARDIS pour un voyage exaltant. La série se prépare à célébrer son 60e anniversaire avec des spéciaux explosifs. La sortie de la quatorzième saison suivra, tandis que la quinzième est déjà en cours de développement.







Le spectacle est sur le point d’intensifier son glorieux héritage sous la direction de Russell T. Davies. Doctor Who est un emblème de la science-fiction depuis sa création en 1963. Davies n’est pas étranger à l’univers Whovian. Davies ressuscité Docteur Who d’entre les morts après sa pause de 16 ans en 2005. Il a rendu l’émission populaire à nouveau et a pu atteindre un public plus large dans le monde. Maintenant, il est de retour à la barre, dirigeant le TARDIS vers de nouvelles frontières.

Les fans sont trop excités à l’idée que Davies revienne pour guider à nouveau la série. La raison peut être au-delà de ses efforts passés pour le spectacle, mais aussi de sa vision prometteuse pour son avenir. Les émissions spéciales du 60e anniversaire devraient débuter en novembre 2023. La diffusion de la 14e saison suivra en 2024. Enfin, Davies a partagé qu’il était également occupé par le développement de la 15e saison. Cela marquera également le 20e anniversaire de la relance de la série en 2025.

Davies, connu pour sa manière cryptique, a laissé une trace de miettes de pain à déchiffrer pour les fans. Il a révélé trois mots énigmatiques qui, selon lui, sont au cœur de la 15e saison : « jardin », « firmament » et « diplôme ». Ces mots ont déjà déclenché un tourbillon de théories et de spéculations parmi les fans ardents.

Le plan galactique de Davies pour l’expansion de Doctor Who

Davies ne veut pas seulement continuer le spectacle. Sa vision est que le spectacle se développe dans un empire qui peut aller de pair avec Guerres des étoiles ou l’univers cinématographique Marvel. Davies vise à étendre le Docteur Who univers en une franchise multi-spectacles avec l’aide de Disney.

Ses expériences antérieures avec des spin-offs, telles que Torchwood et Les aventures de Sarah Jane, a démontré son affinité pour les histoires à embranchements. Avec l’avènement des plateformes de streaming et le nouveau partenariat avec Disney, Davies perçoit cela comme le moment opportun pour catapulter Docteur Who en un phénomène mondial tel que rapporté par GQ​​.

Cette grande vision fait ses premiers pas avec les spéciaux du 60e anniversaire. Le bien-aimé David Tennant reprendra son rôle de docteur, et ce sera également la première fois que le contenu de Doctor Who sera diffusé sur Disney + en raison d’un nouvel accord de diffusion international.

La 14e saison, qui suit, présente le charismatique Ncuti Gatwa en tant que docteur, avec Millie Gibson rejoignant en tant que nouveau compagnon, Ruby Sunday. La collaboration entre la BBC et Disney vise à transformer Doctor Who en une franchise internationale. Ce serait un exploit qui redéfinirait Docteur Whoà l’échelle mondiale.

Avec Davies à la barre, le Docteur Who l’univers peut subir une évolution massive. La série est sur le point de se lancer dans une quête à travers des territoires inexplorés. Les fans devraient garder leurs tournevis car TARDIS est sur le point de décoller dans un cosmos débordant de possibilités.