Russell Simmons: le procès pour viol de 10 millions de dollars de Jane Doe est rejeté

L’icône de la musique élude l’affaire car le délai de prescription a expiré.

Un juge a appelé à la fin d’au moins une des batailles juridiques de Russell Simmons. L’icône Def Jam a fait la une des journaux pendant près de deux ans après que de nombreuses accusations d’inconduite sexuelle aient continué à faire surface. Bien qu’il ait nié à plusieurs reprises toutes les accusations d’agression sexuelle et de viol, un certain nombre d’accusateurs de Simmons se sont réunis pour Sur le disque documentaire où des comptes rendus détaillés d’interactions présumées ont été partagés avec le public. En 2018, une femme anonyme a intenté une action en justice contre le célèbre producteur de disques sous le nom de Jane Doe, mais selon Le Hollywood Reporter, son cas a été récemment rejeté en raison du délai de prescription.

Charley Gallay / Intermittent / Getty Images La publication déclare que Jane Doe a accusé Russell Simmons de l’avoir violée en 1988 et sa plainte contre Simmons a été déposée quatre ans plus tard que la date limite. « La défenderesse soutient que les réclamations de la demanderesse sont prescrites parce que la demanderesse a admis que l’incident présumé s’est produit en 1988 mais a intenté son action en 2018 », a écrit le juge Mark H. Epstein. « C’est vrai. Comme indiqué précédemment, la Cour a accueilli la requête du défendeur pour juger la demande d’admission demandant au plaignant d’admettre que l’agression sexuelle présumée s’est produite en 1988. » Le juge a poursuivi en déclarant que Doe aurait dû déposer une plainte contre Simmons au plus tard en 1990. Cependant, même si « la date limite était fixée » parce que la résidence permanente du producteur de disques n’était pas dans l’État, sa limitation a expiré en 2014. Le juge aurait donné à Jane Doe et à son équipe juridique des semaines pour répondre, et quand ils ne l’ont pas fait, Epstein a décidé de rejeter complètement l’affaire. Simmons aurait déclaré que le procès n’était rien de plus qu’une tentative « vile » d’extorsion car la femme l’avait poursuivi pour 10 millions de dollars. [via][via]