Russell Crowe jouant Zeus dans Thor 4 a des fans qui veulent Henry Cavill comme Hercules

Les fans de Marvel se demandent quand Hercules arrivera dans le MCU après qu’il ait été révélé que Zeus apparaîtra dans Thor: l’amour et le tonnerre, et Henry Cavill est devenu un favori parmi les fans pour le rôle. Auparavant, il avait été rapporté que Russell Crowe serait présenté dans Thor 4, mais son rôle n’avait pas été révélé. Jeudi, Russell Crowe a divulgué qu’il jouerait le dieu Zeus, et il ne fallut pas longtemps avant qu’Hercule soit à la mode sur Twitter.

Comme Zeus, Hercule est basé sur un dieu du même nom issu de la mythologie grecque. Les deux personnages sont apparus dans les bandes dessinées Marvel, mais aucun n’était encore apparu dans le MCU. Si Zeus va faire une apparitionThor 4, alors il va de soi que l’arrivée d’Hercule ne peut pas être trop loin derrière. Si et quand le dieu arrive, la grande question est: qui jouera le personnage emblématique?

Henry Cavill reçoit de nombreux fans suggérant son nom pour le rôle pour diverses raisons. Certains publient des images de l’acteur ayant l’air chamois et bourru, montrant qu’il est physiquement qualifié pour jouer le dieu grec. Son casting potentiel pourrait également marquer une réunion intéressante avec Crowe, qui jouait le père de Cavill, Jor-El, dans le DCEU. Homme d’acier. Comme Hercules est le fils de Zeus, cela verrait Crowe et Cavill dépeindre le père et le fils à la fois dans le DCEU et le MCU.

Il est clair que beaucoup de gens veulent voir Cavill comme Hercules. Sur Twitter, un fan demande: « Est-ce que Russel Crowe jouer à Zeus dans Thor: Amour et tonnerre signifie que nous pouvons enfin obtenir Henry Cavill comme Hercule ??? «

Est-ce que Russell Crowe joue Zeus dans Thor: Love & Thunder signifie que nous pouvons enfin obtenir Henry Cavill comme Hercules ??? – Carlos (@Guacamoltres) 22 avril 2021

« Si Hercules entre dans le MCU, c’est UNIQUEMENT le rôle d’Henry Cavill », déclare un autre fan.

Si Hercules entre dans le MCU, c’est UNIQUEMENT le rôle d’Henry Cavill. – Rosalie. (@sunupinmysky) 22 avril 2021

Désireux de réaliser le casting fantastique, un fan de Cavill a tweeté: « J’ai besoin d’Henry Cavill pour jouer à Hercule dans l’amour de Thor et le tonnerre. Je ferai tout ce qu’il faut pour qu’il obtienne ce rôle. »

J’ai besoin d’Henry Cavill pour jouer à Hercule dans l’amour de Thor et le tonnerre. je ferai tout ce qu’il faut pour qu’il obtienne ce rôle – nechelle ¨̮ (@gaymelodrama) 22 avril 2021

« Le MCU va avoir besoin d’un Hercules. Ne dites rien de plus », dit quelqu’un d’autre, publiant côte à côte des photos de Cavill et de Marvel’s Hercules.

MCU va avoir besoin d’un Hercules. Ne dis rien de plus. pic.twitter.com/0TA85JhCfu – Jimmy Folino – BLM et #StopAsianHate (@ MrNiceGuy513) 22 avril 2021

Après qu’un fan ait fait campagne pour Cavill comme Hercule avec un GIF de l’acteur barbu et torse nu, un autre a répondu: « D’accord, je suis d’accord, Henry Cavill devrait jouer Hercules. »

D’accord, je suis d’accord, Henry Cavill devrait jouer Hercules. https://t.co/185kKoVmYb – 0xAuth (@Miqahr) 22 avril 2021

Pendant ce temps, d’autres fans seraient simplement chatouillés de voir Cavill se diriger vers le MCU après que DC et Warner Bros. aient passé des années à traîner les pieds avec Superman. Après avoir joué dans Homme d’acier, Clark Kent de Cavill n’a été vu que dans les différents films croisés du DCEU. UNESuperman redémarrer en cours chez Warner Bros semble suggérer que Homme d’acier 2 ne se produit pas, et certains fans de Marvel ont le sentiment de quitter le DCEU pour le MCU car Hercules serait un bon moyen de revenir à DC.

« Si Henry Cavill finit par jouer à MCU Hercules après plus de 5 ans de WB traînant les pieds sur un projet Superman avec lui, je vais caqueter si fort », déclare un tweet populaire.

Si Henry Cavill finit par jouer à MCU Hercules après plus de 5 ans de WB traînant les pieds sur un projet Superman avec lui, je vais rire si fort lol – ???? LE DLC Stefano ???? (@THE_Stefano_DLC) 22 avril 2021

Dans tous les cas, les débuts potentiels de Cavill dans le MCU en tant que Hercules ou tout autre personnage peuvent ou non se produire, mais Crowe sera présenté comme Zeus dans Thor: l’amour et le tonnerre. Ce film devrait sortir le 6 mai 2022. Quant à Cavill, les fans de l’acteur peuvent se réjouir de le revoir en tant que Geralt of Rivia dans la prochaine deuxième saison de The Witcher, qui devrait arriver sur Netflix fin 2021.

Maintenant, quand allons-nous utiliser Henry Cavill comme Hercule pour garder le rythme. https://t.co/9z6XjeOrhw – Eeron Polymath 2021 (@Eeronwrites) 22 avril 2021

Merde, je vote Henry Cavill pour Hercules dans Thor love et Thunder ???? pic.twitter.com/Q6BJV9vWSS – beth ???? (@bethht_xo) 22 avril 2021

J’espère que nous aurons Henry Cavill comme Hercules … https://t.co/Lb0hqUAf5b – Stefany ???????? (@MeNotMuggle) 23 avril 2021

Imaginez à quel point ce serait hilarant si Henry Cavill était choisi comme Hercule. Ensuite, ils seraient le premier père à l’écran: duo de fils à traverser les univers. MDR – MerryMammoth (@MammothMerry) 22 avril 2021

C’est juste là les gens. pic.twitter.com/MUBsEloFaD – TÂCHER le chef de l’InvinciCult #StopAsianHate (@UpToTASK) 22 avril 2021

Henry Cavill comme Hercule, s’il vous plaît – Pour Darkseid (@ drago_drago13) 22 avril 2021

Sujets: Thor 4