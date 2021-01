Russell Crowe frappe le critique du maître et du commandant avec un seul tweet

Russell Crowe a répondu aux critiques en ligne de son film de 2003 Maître et commandant: l’autre côté du monde. Le film s’est ouvert aux éloges des critiques et des téléspectateurs, tout en remportant 10 nominations aux Oscars et en gagnant plus de 212 millions de dollars dans le monde. Le drame de guerre a été réalisé par Peter Weir et se déroule dans les guerres napoléoniennes. L’intrigue et les personnages sont adaptés de trois romans de la série Aubrey-Maturin de l’auteur Patrick O’Brian.

C’est le problème avec les enfants de nos jours.

Pas de concentration. Le film de Peter Weirs est brillant. Une histoire épique exigeante, axée sur les détails, de fidélité à l’Empire et au service, quel que soit le coût.

Cinématographie incroyable de Russell Boyd et une bande-son majestueuse.

Certainement un film pour adultes. https://t.co/22yjNtQRbg – Russell Crowe (@russellcrowe) 17 janvier 2021

De toute évidence, l’art est ouvert à l’interprétation et chacun a droit à ses propres opinions. Cependant, cela ne signifie pas que les gens doivent s’entendre sur chaque opinion, ce que le musicien Ian McNabb a appris cette semaine en comparant Maître et Commandeur à un somnifère. « Beaucoup de gens se plaignent du manque de sommeil pendant la pandémie », a tweeté McNabb en taguant Russel Crowe. « Puis-je recommander Maître et Commandeur mettant en vedette Russell Crowe, habituellement captivant et captivant. Je n’ai jamais dépassé la barre des dix minutes. Vous êtes les bienvenus. Et merci Russell. «

Ian McNabb a publié sa critique de Maître et Commandeur il y a plus d’une semaine, bien qu’il semble que Russell Crowe ne l’ait appris que ce week-end. Crowe ne partage pas l’opinion de McNabb sur ce qu’il pense être l’un de ses meilleurs films. Crowe a répondu, tout en plongeant discrètement sur McNabb. Vous pouvez lire ce que Crowe avait à dire à propos de la critique ci-dessous.

« C’est le problème avec les enfants ces jours-ci. Pas de concentration. Le film de Peter Weirs est brillant. Un récit épique exigeant, axé sur les détails et de fidélité à l’Empire et au service, quel que soit le coût. Une cinématographie incroyable de Russell Boyd et une bande-son majestueuse. Certainement un film pour adultes. «

Les vannes sur les réseaux sociaux se sont ouvertes après la réponse de Russell Crowe, et maintenant, les gens se demandent si Maître et Commandeur est vraiment génial ou pas. Alors que le film a été nominé pour 10 Oscars, il n’a remporté que la meilleure cinématographie et le meilleur montage sonore, le reste allant à Le Seigneur des anneaux: le retour du roi. L’ancien lutteur professionnel The Iron Sheik a défendu Crowe et a salué sa réponse. « Vous avez dit que c’était parfait Russell Bubba. Les enfants ne savent pas, vous leur apprenez à devenir des légendes », a déclaré le Sheik, bien qu’il ait tout écrit en majuscules.

D’autres ont continué à louer Maître et Commandeur, beaucoup l’appelant un chef-d’œuvre. Quant à Ian McNabb, il a répondu à la citation «les enfants de nos jours», faisant savoir à tout le monde qu’il avait en fait quatre ans de plus que Russell Crowe. Quoi qu’il en soit, McNabb a ouvert une boîte entière de vers, ce à quoi il ne s’attendait probablement pas. En 2017, Crowe a révélé que Maître et commandant 2 pourrait encore arriver. Cependant, nous n’avons pas entendu de vraies mises à jour depuis lors. Peut-être que ce débat en ligne relancera ces discussions. En attendant, vous pouvez vérifier Réponse Twitter officielle de Russell Crowe ci-dessus, puis découvrez un soutien et d’autres critiques de Maître et Commandeur au dessous de.

Beaucoup de gens se plaignent du manque de sommeil pendant la pandémie. Puis-je recommander Master And Commander avec Russell Crowe, habituellement captivant et captivant. Je n’ai jamais dépassé la barre des dix minutes. Vous êtes les bienvenus. Et merci Russell. @Russel Crowepic.twitter.com/SD2runOpMA – Ian McNabb (@empiresend) 9 janvier 2021

J’ai quatre ans de plus que Russell 😃 https://t.co/JgsNsnsXhu – Ian McNabb (@empiresend) 17 janvier 2021

VOUS L’AVEZ DIT PARFAIT RUSSELL BUBBA. Les enfants ne savent pas que vous leur apprenez à devenir des légendes – L’Iron Sheik (@the_ironsheik) 17 janvier 2021

Master and Commander est un chef-d’œuvre légitime – page priscilla (@BBW_BFF) 17 janvier 2021

Coool mais que pensez-vous de The Thing de John Carpenter? – Sasha Gray (@SashaGrey) 17 janvier 2021

Twitter regardant Russell Crowe détruire un mec qualifiant le maître et le commandant de «ennuyeux» pic.twitter.com/ymi9rgLZ3k – Mmmmmm-kay Ultra (@disco_remix) 17 janvier 2021

Oh oui … les espoirs étaient hauts pour une histoire déchirante. Malheureusement s’est avéré aussi interminablement terne que The Piano. – Mistra Knowitall (@luntylar) 9 janvier 2021

Je conçois MASTER AND COMMANDER comme fondamentalement un film sur les pères et les fils – et étant donné que nous vivons à une époque où ces relations semblent totalement dysfonctionnelles, brisées de manière à nous blesser tous, c’est plus opportun que jamais. – Ben Domenech (@bdomenech) 17 janvier 2021

Avec tout le respect que je vous dois, le film ressemble à Ambien visuel. C’est bien fait, mais lent. Je veux dire tortue dans la mélasse lente. Pourtant, si l’on peut continuer, c’est une œuvre d’art cinématographique. (Pour mémoire, pas un «enfant». Plus âgé que vous.) – Keeva (@Keeva) 17 janvier 2021

Tout à fait d’accord Russ. La séquence d’ouverture avec les canons hors du brouillard est électrique. L’officier saute avec le canon ball parce que l’équipage s’est retourné contre lui. Le « moindre de deux charançons » … tout en or – Andrew Johnson (@PresidentALJ) 17 janvier 2021

Entre «Master & Commander» de Mr Crowe et «The Bounty» de Mr Gibson, je devrais choisir «Master & Commander» de Mr Crowe car c’est le moindre «des deux charançons» 🤣🤣🤣🤣🤣

Excellent film même s’il s’écarte parfois du livre de manière significative – JOHN MICHEAL FOULGER (@JohnMFoulger) 17 janvier 2021

Sujets: Master et Commander 2