Russell Crowe confirme qu’il joue à Zeus dans Thor: Love and Thunder

Suite à la nouvelle de son casting en Thor: l’amour et le tonnerre le mois dernier, Russell Crowe a révélé qui il jouera dans la prochaine suite de Marvel. En mars, des images de Crowe traînant sur le plateau avec Chris Hemsworth et le Thor 4 Cast a alimenté les rumeurs selon lesquelles il avait décroché un rôle dans le film. Il a été officiellement confirmé peu de temps après qu’il faisait effectivement partie de la distribution, mais son rôle mystérieux n’a pas été révélé.

Dans une récente interview avec JOY 94.9, Russel Crowe disons qu’il jouera le dieu Zeus, qui est basé sur le dieu légendaire du même nom de la mythologie grecque. Adapté pour Marvel Comics par Stan Lee et Jack Kirby, Zeus est apparu dans Thor bandes dessinées depuis des décennies. Il n’avait encore figuré dans aucun des trois précédents Thor films, et certains pourraient dire que son entrée dans le MCU est un peu en retard.

«Je vais monter sur mon vélo», a déclaré Crowe à propos de son casting. « Je vais monter aux studios Disney Fox, et vers 9h15, je serai Zeus! C’est pour Thor. C’est mon dernier jour de Zeus-ing et je vais en profiter. «

Un autre grand nom qui a été annoncé pour le casting est Le Chevalier Noir star Christian Bale. Il assumera le rôle du principal méchant en tant que Gorr the God Butcher, un super-vilain qui se bat avec Thor dans les histoires de Marvel Comics. Heureusement, Thor de Hemsworth aura de l’aide dans la suite, car Natalie Portman sera de retour sous le nom de Jane Foster, alias le super-héros appelé le Mighty Thor.

Thor: l’amour et le tonnerre jouera également Melissa McCarthy dans le rôle de Hela, Jaimie Alexander dans le rôle de Sif, Tessa Thompson dans le rôle de Valkyrie et Jeff Goldblum dans le rôle de Grandmaster. le gardiens de la Galaxie des stars apparaîtront également, notamment Chris Pratt dans Star-Lord, Pom Klementieff dans Mantis, Karen Gillan dans Nébuleuse et Sean Gunn dans Kraglin Obfonteri. Matt Damon, Sam Neill et Luke Hemsworth reprendront également leurs rôles d’acteurs asgardiens après leur première apparition dans Thor: Ragnarok.

« Il y a la même pression – sinon plus – maintenant pour recommencer », a récemment déclaré la star Chris Hemsworth. GQ, se référant à essayer d’attraper à nouveau la foudre dans une bouteille avec une autre suite réussie. « Il y a donc un peu d’énergie nerveuse excitante qui nous motive tous à aller un peu plus loin et à nous assurer que nous couvrons toutes les bases et abordons la scène sous tous les angles. »

Parlant de l’implication de Chris Pratt, Hemsworth a ajouté: « Le gars est extrêmement impressionnant avec la spontanéité, l’humour et les choses qu’il invente. C’est à la fois drôle, inspirant et intimidant. »

Thor: l’amour et le tonnerre La sortie est prévue le 6 mai 2022. Réalisé par Taika Waititi, la suite est co-écrite par Waititi et Jennifer Kaytin Robinson. James Gunn a consulté Waititi pendant la production concernant l’utilisation du Gardiens personnages, de sorte que leur implication n’affectera pas l’histoire de Gardiens de la Galaxie: Vol 3. Cette nouvelle nous vient de JOY 94.9.

Sujets: Thor 4, Thor