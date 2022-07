Russell Crowe a failli jouer un autre personnage dans Thor : Love and Thunder

merveille

Russell Crowe joue le dieu Zeus dans Thor : Love and Thunder, mais un artiste conceptuel a révélé que l’acteur avait presque joué un autre rôle dans le film.

©IMDBRussell Crowe comme Zeus

Russel Crowe est l’un des points forts de Thor : Amour et tonnerre où il donne vie au dieu de l’Olympe, Zeus, qui a une rencontre hostile avec Thor. Le dieu du tonnerre demande l’aide de ce personnage mais se heurte à un refus et tout se termine par une confrontation où Valkyrie et Jane Foster participent également en tant que Mighty Thor. Zeus ne croyait pas que le méchant Gorr était vraiment une menace contre les divinités comme le lui avait dit Odinson et a réagi en conséquence.

L’acteur né à Wellington a eu une longue carrière professionnelle dans l’industrie cinématographique hollywoodienne avec de grands succès comme Gladiateur, Un esprit incroyable Oui Les Misérables. Dans ce cas, c’est un excellent ajout à la Univers cinématographique Marvel où il joue un personnage qui, sûrement, comme nous l’avons vu dans la scène post-crédits de Thor : Amour et tonnerresera toujours présent.

Russel Crowe et Marvel

La vérité est qu’au départ Russel Crowe Je n’allais pas jouer Zeus dans Thor : Amour et tonnerre, mais ce serait un autre personnage mythologique qu’il allait personnifier lors de la quatrième entrée du Dieu du Tonnerre au cinéma. À cause de ce que l’artiste conceptuel a dit Miles Tèves sur son Instagram, l’acteur allait être Satan. Ce qui modifierait substantiellement le tracé de la bande.

« Les braves gens d’Odd Studio en Australie qui ont commandé cet art m’ont dit que Russell Crowe pourrait avoir un camée comique en tant que Satan dans Thor : Love and Thunder. Cela n’a pas fonctionné de cette façon. J’espère que ce n’était pas parce qu’ils ont vu mes dessins. Je comprendrais quand même. »a exprimé l’artiste sur la possibilité que l’interprète donne vie à ce personnage au lieu de Zeus.

« Les gens d’Odd Studio m’ont dit de le représenter à son poids actuel car son personnage est libertin avec humour. Naturellement, j’aurais modelé pour ce dessin si mon physique actuel n’était pas aussi ondulé et élancé. »Teves a ajouté avec humour l’alternative qui Russel Crowe jouer au diable dans merveille quelque chose qui finalement ne s’est pas produit. Après tout, Thor ne chercherait sûrement pas l’aide du Seigneur de l’Enfer…

