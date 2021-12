Russell Brand fête ses 19 ans de sobriété

Russell Brand célèbre sa sobriété depuis près de deux décennies.

Le comédien et acteur a révélé que cela faisait 19 ans qu’il n’avait pas consommé de drogue ou d’alcool et qu’il espère que son histoire sera une source d’inspiration pour ceux qui veulent arrêter leur habitude.

Dans une vidéo publiée sur Twitter, Brand a déclaré: « Merci à toutes les personnes devant moi qui m’ont montré le chemin, à côté de moi qui me tiennent la main et derrière moi qui me rappellent pourquoi nous marchons tous sur ce chemin. Restez libre! »

Aujourd’hui, j’ai 19 ans propre et sobre. Merci à toutes les personnes devant moi qui m’ont montré le chemin, à côté de moi qui me tiennent la main et derrière moi qui me rappellent pourquoi nous marchons tous sur ce chemin. Reste libre! pic.twitter.com/nAvsOZGJLi – Russell Brand (@rustyrockets) 13 décembre 2021

Il a parlé de sa bataille contre la drogue et l’alcool lors d’une interview avec Oprah en 2014. Il a déclaré que ses relations avec ces substances avaient commencé à un âge précoce.

« Je cherche à résoudre les problèmes intérieurs avec des choses extérieures », a-t-il déclaré. « J’utiliserai n’importe quoi pour m’empêcher de ressentir, et quand j’étais petit, j’étais très seul et confus.

« Tout ce qui pourrait temporairement soulager cela, j’en étais très reconnaissant. Lorsque vous retirez les drogues de l’équation, ces problèmes persistent. »

L’homme de 46 ans a été arrêté 12 fois pour des problèmes liés à la drogue et a révélé qu’une conversation gênante avec sa crèche était à l’origine de son parcours vers la sobriété.

Brand a été arrêté en 2002 après avoir été surpris en train de consommer de l’héroïne dans les toilettes d’une fête de Noël. John Noel lui a dit qu’il avait besoin de nettoyer son acte et il l’a fait.

Il a admis qu’il ne peut pas choisir ses vices car il est préférable pour lui de rester complètement abstinent.

Crédit : Alamy

« La raison pour laquelle je ne peux pas prendre de drogue ou boire aujourd’hui, c’est parce que je sais que je ne peux pas le gérer. En tant que toxicomane, vous devez accepter que vous ne pouvez plus jamais boire ou boire de drogue », a-t-il déclaré.

« Si quelque chose de positif peut sortir de la mort de Philip Seymour, c’est bien ça.

« Sa mort n’a de sens que si vous acceptez que la dépendance est une maladie. Cela n’a aucun sens autrement. Sinon, vous pensez ‘attendez une minute pourquoi il ferait ça?' »

Seymour est décédé en février 2014 après une overdose de drogue.

Crédit : Alamy

Mais Russell Brand dit qu’il le doit à tous ses proches, ainsi qu’à ses fans, pour l’avoir aidé à rester dans le droit chemin.

« Il est possible de vivre différemment si l’on est toxicomane », a-t-il déclaré dans une vidéo célébrant ses 19 ans de sobriété.

« Il est possible de vivre différemment si vous souffrez. Il est possible de vivre différemment si vous vivez dans une culture tordue et brisée.

« Je voudrais dire à tous ceux d’entre vous qui souffrent d’addiction ou qui connaissent quelqu’un qui en souffre, il y a une issue. C’est possible. »