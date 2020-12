Russ tease l’album R&B avec des fonctionnalités de Keyshia Cole, Ari Lennox, Kehlani

C’est juste une idée pour le moment, mais c’est quelque chose que les fans aimeraient voir se matérialiser.

Il est connu pour donner régulièrement des singles de rap mélodiques imprégnés de R & B, mais Russ voulait s’assurer que l’industrie n’oublie pas qu’il peut également apporter des bars. L’auteur-compositeur-interprète est respecté dans l’industrie pour être quelqu’un qui non seulement navigue dans sa propre carrière d’artiste indépendant, mais contribue également à éduquer les artistes émergents qui tentent de trouver leur place. Le mois dernier, Russ a livré Chomp, son EP de cinq titres qui a peut-être été limité en nombre de chansons mais qui a du punch. Le projet présentait KXNG Crooked, Ab-Soul, DJ Premier, Busta Rhymes, Benny The Butcher et Black Thought, et dans une récente interview avec Apple Music, il a parlé du but du projet. «Je voulais rapper avec les meilleurs. C’est comme quand vous jouez au basket plus jeune et que vous essayez de jouer avec les enfants plus âgés. J’essayais de jouer « , a déclaré Russ à propos de ses caractéristiques de qualité. » Je n’ai jamais fait un projet comme celui-ci. Les fans qui connaissent la vraie profondeur de mon catalogue savent que j’ai des trucs comme ça partout. Mais je savais qu’une chanson ne le faisait pas vraiment. Quand tu le fais cinq chansons d’affilée, c’est comme, d’accord, je l’ai. Il a également évoqué l’incompréhension. «Beaucoup de gens ont mal interprété mon point de vue sur mes pairs, pensant que je ne les aime pas ou que je ne veux pas collaborer», a déclaré Russ. connexions, donc je ne connaissais personne. Donc tout le récit de ‘Russ ne fonctionne avec personne d’autre’, c’est comme, eh bien parce que je ne connais personne. En plus de prouver qu’il a les barres pour rivaliser avec les meilleurs des meilleurs, Russ pourrait également aligner un disque R&B fluide avec des fonctionnalités convoitées. « On y a vraiment pensé », a-t-il dit. « Je devrais peut-être venir avec cinq chansons et c’est moi et Keyshia Cole, et Kehlani, et Ari Lennox, et il n’y a pas une once de rap dessus. Et tu mets ça juste à côté de Chomp et c’est comme, profitez-en. Nous devrons attendre et voir. Découvrez son clip ci-dessous.