Russ abandonne « Chomp » Ft. Ab-Soul, Benny The Butcher, Busta Rhymes, Black Thought, etc.

Ses fans n’ont jamais faim parce que Russ s’assure de leur donner régulièrement de nouveaux morceaux, et il a pris une bouchée de Hip Hop pour son dernier projet. Russ a récemment partagé qu’il préparait son EP de cinq titres Chomp, et après avoir partagé les fonctionnalités, les fans s’attendaient à ce que celui-ci ait du punch. Vendredi dernier (13 novembre) Russ a abandonné le Rap City: Le sous-sol-visuel inspiré de son single « Who Wants What » avec Ab-Soul, et la paire d’artistes acclamés a laissé tomber des barres qui sont toujours jouées en boucle.

Les fans peuvent désormais écouter tout cela Chomp a à offrir alors que Russ a publié le projet dans son intégralité le mardi 17 novembre à minuit. Le disque est une ode aux paroliers et aux origines du hip-hop, car chaque beat est soigneusement conçu pour bien s’accorder avec les mesures finement réglées de chaque artiste. Les fonctionnalités incluent des ajouts de KXNG Crooked, Ab-Soul, DJ Premier, Busta Rhymes, Benny The Butcher et Black Thought. Courant Chomp et dites-nous ce que vous en pensez.

Tracklist

1. Syndrome de Stockholm ft. KXNG Crooked

2. Qui veut quoi ft. Ab-Soul

3. Inside Job avec DJ Premier

4. Line Em Up avec Busta Rhymes

5. Momentum avec Benny The Butcher et Black Thought