Rush Kjoqugoni Shrine, vous pouvez le faire aussi vite ! – Zelda DeadK

Dans La légende de Zelda : les larmes du royaume d’innombrables puzzles vous attendent comme les sanctuaires convoités. Ils sont un excellent moyen de passer le temps, et au moins il y a une belle façon de dire merci lumière de bénédictionavec lequel vous votre Développer la barre de cœur ou d’endurance peut.

Cette solution est tout au sujet de la Sanctuaire Kjoqugonidont l’emplacement est un mystère en soi.

Sanctuaire Kjoqugoni dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Le sanctuaire Kjoqugoni est d’environ Le ciel et la terre et c’est déjà un indice crucial. Mais d’abord, nous devons entrer dans le sanctuaire.

Emplacement du sanctuaire Kjoqugoni

Où puis-je trouver le sanctuaire Kjoqugoni ? Le sanctuaire Kjoqugoni est très bien caché. C’est en dessous de la Plateaux Oubliés, au sud du poste de guet. C’est la zone de départ de BotW.

Courez et regardez le des murs du plateau. La grotte est au pied des murs, presque à l’intérieur au nord de la région des plateaux. Mais vous n’avez pas à escalader les murs.

Près du camp de ravitaillement, vous trouverez le soi-disant Grotte du Plateau Oublié. Ouvrez-le avec un gros marteau et entrez (voir notre plan).

Un petit indice : L’entrée de la grotte va bien avec fleurs de tonnerre exploser car il y a beaucoup de cailloux.

À l’intérieur de la grotte, cela devient assez délicat ici et là. écorcher la stores d’horreur juste avec arc et des flèches du plafond, puis terminez-les.

Derrière le mur noir se trouve le sanctuaire. Juste écorcher un étroit ici Loin dans le Pierre noireramper à travers. La pierre est très solide.

Mystère du sanctuaire Kjoqugoni

Commençons par le sanctuaire. Vous pouvez le trouver dans la grande salle du sanctuaire quatre boules de métal et dix gros trous pour les balles, dans chacun desquels une balle peut être placée. Alors, où devons-nous mettre les boules de métal ?

Le Solution Speedrush vous voyez ici sur la photo. Positionner les boules comme dans notre solution avec le Ultra main.

Et c’est à peu près tout. Si vous vous demandez comment nous savons cela, regardez-les simplement plafond du sanctuaire. Ici, nous pouvons dériver la solution.

Au fond, le sanctuaire n’est pas très difficile, difficile à atteindre et vous devez comprendre la solution une fois.

Au fond, le sanctuaire n'est pas très difficile, difficile à atteindre et vous devez comprendre la solution une fois.