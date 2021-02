Rupture du glacier de l’Uttarakhand: comment les glaciers peuvent «  éclater  », envoyer des inondations d’eau en aval

08 févr.2021 18:02:57 IST

Les inondations qui ont frappé deux centrales hydroélectriques et endommagé des villages du nord de l’France ont été déclenchées par une coupure sur un glacier himalayen en amont. Voici un aperçu de la formation des glaciers et des lacs glaciaires et pourquoi ils peuvent parfois se briser. Les glaciers se trouvent sur tous les continents sauf l’Australie et certains ont des centaines de milliers d’années. Un grand groupe de glaciers se trouve dans l’Himalaya, qui fait partie de la longue frontière nord de l’France. La catastrophe de dimanche s’est produite dans la partie ouest de l’Himalaya.

Les glaciers sont constitués de couches de neige comprimée qui se déplacent ou «coulent» en raison de la gravité et de la mollesse de la glace par rapport à la roche. La «langue» d’un glacier peut s’étendre sur des centaines de kilomètres (miles) de ses origines en haute altitude, et l’extrémité, ou «museau», peut avancer ou reculer en fonction de l’accumulation ou de la fonte de la neige.

«La glace peut couler dans les vallées des montagnes, se répandre à travers les plaines ou, à certains endroits, s’étendre sur la mer», selon le National Snow and Ice Data Center.

Les lacs proglaciaires, formés après le retrait des glaciers, sont souvent liés par des sédiments et des formations rocheuses. L’eau ou la pression supplémentaire, ou la faiblesse structurelle, peuvent provoquer l’éclatement des barrages naturels et artificiels, envoyant une masse d’eau de crue dévaler les rivières et les ruisseaux alimentés par le glacier.

Pourquoi ce glacier a-t-il éclaté?

On ne sait pas encore ce qui a provoqué la rupture d’une partie du glacier de Nanda Devi dimanche matin, envoyant les eaux de crue déferler en aval vers les centrales électriques et les villages de l’État d’Uttarakhand, au nord de l’France. L’activité sismique et une augmentation de la pression de l’eau peuvent provoquer l’éclatement des glaciers, mais le changement climatique est une préoccupation particulière. Des températures élevées associées à moins de chutes de neige peuvent accélérer la fonte, ce qui fait monter l’eau à des niveaux potentiellement dangereux.

«La plupart des glaciers de montagne du monde étaient beaucoup plus gros dans le passé et ont fondu et rétréci de façon spectaculaire en raison du changement climatique et du réchauffement planétaire», a déclaré Sarah Das, scientifique associée au Woods Hole Oceanographic Institute.

De telles catastrophes peuvent-elles être prédites?

Des inondations glaciaires meurtrières ou très destructrices dans le passé se sont produites au Pérou et au Népal.

Mais les emplacements éloignés des glaciers et le manque de surveillance signifient que nous ne comprenons pas clairement à quelle fréquence ils se produisent et s’ils augmentent, a déclaré Das.

«Compte tenu de la tendance générale du réchauffement, du retrait des glaciers et de l’augmentation des projets d’infrastructure, il semble naturel de faire l’hypothèse que ces événements se produiront plus fréquemment et deviendront globalement plus destructeurs si des mesures ne sont pas prises pour atténuer ces risques», a déclaré Das .

Un certain nombre de situations d’éclatement et d’inondation de glacier potentiellement mortelles imminentes ont été identifiées dans le monde entier, y compris dans l’Himalaya et les Andes sud-américaines.

Mais si la surveillance est possible, l’éloignement de la plupart des glaciers présente des défis.

«Il y a de nombreux glaciers et lacs endigués par les glaciers à travers l’Himalaya, mais la plupart ne sont pas surveillés», a déclaré Das. «Beaucoup de ces lacs se trouvent en amont de vallées fluviales escarpées et ont le potentiel de causer des inondations extrêmes lorsqu’ils se brisent. Là où ces inondations atteindront des régions habitées et des infrastructures sensibles, les choses seront catastrophiques. »

Une information de 2010 page publié par le Centre international pour le développement intégré des montagnes a appelé à une surveillance accrue des glaciers dans l’Himalaya Hindu Kush afin de mieux comprendre «le degré réel d’instabilité des lacs glaciaires».

La région où l’éclatement glaciaire s’est produit est sujette aux glissements de terrain et aux inondations soudaines, et les écologistes ont mis en garde contre la construction dans la région.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂