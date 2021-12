Rupert Grint rejoint la série Netflix de Guillermo del Toro

Le cinéaste mexicain Guillermo del Toro continue de se maintenir en tant que force créative occupée avec la production d’une nouvelle série d’anthologies. « Cabinet of Curiosities », un projet confirmé en exclusivité pour le catalogue Netflix, a ajouté un nouveau talent à sa liste déjà longue.

Selon Deadline, il a été confirmé que l’acteur britannique Rupert Grint, connu pour son rôle de Ron Weasley dans la saga cinématographique « Harry Potter », jouera un rôle d’acteur dans cette anthologie d’histoires d’horreur, qui compte une grande variété de réalisateurs qui travaillera sous la supervision de Del Toro en tant que producteur exécutif.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « La Casa de Papel » offrira à Berlin sa propre série dérivée

Grint est la confirmation la plus récente d’un casting qui compte des talents de grandes stars telles que Essie Davis, Luke Roberts et Andrew Lincoln, qui travailleront sous la direction de cinéastes tels que Panos Cosmatos, Jennifer Kent ou Vincenzo Natali. « Cabinet of Curiosities » n’a pas encore de date de sortie officielle et l’état de son développement n’est pas encore connu.

Après l’annonce officielle de la série, Netflix a indiqué que cette nouvelle série cherche à remettre en cause les notions traditionnelles du genre horreur, du macabre, du magique, du gothique ou du grotesque, avec un total de huit épisodes qui le confirmeront, chacun l’une étant une histoire entièrement indépendante, deux d’entre elles écrites par Del Toro, qui a choisi chacune des personnes impliquées dans le projet.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Young Justice » termine la production de sa quatrième saison

Contrairement à Daniel Radcliffe ou Emma Watson, Rupert Grint a maintenu un profil modéré dans sa performance à travers diverses productions télévisées, telles que la comédie Netflix « Sick Note » ou la série dramatique surnaturelle dérangeante « Servant », produite par M Night Shyamalan.

Après avoir captivé le public et la critique avec « La forme de l’eau » en 2019, Guillermo del Toro présentera ce mois-ci « Nightmare Alley », un film noir de mystère et de suspense inspiré du roman de William Lindsay Gresham, mettant en vedette des performances de Bradley Cooper, Cate Blanchet , Rooney Mara entre autres, préparant sa première le 17 décembre.