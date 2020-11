Rupert Grint dit qu’il avait une mauvaise réputation sur le plateau

En 2001, lorsque Warner Bros. a commencé à fabriquer le Harry Potter films, Rupert Grint a été propulsé sur la scène mondiale en tant que Ron Weasley dans la franchise de films. Ron était connu comme le soulagement comique de la trilogie Harry, Ron et Hermione. Cependant, l’acteur d’origine britannique était également un farceur sur le plateau.

En fait, Grint vient de révéler qu’il avait une terrible réputation lors du tournage des scènes les plus sérieuses de la Harry Potter films.

Rupert Grint est reconnaissant pour ses expériences ‘Harry Potter’

Bien qu’il ait fait d’autres projets, Grint sera à jamais connu sous le nom de Ron Weasley, et il est plus que d’accord avec ça. «Je ne me souviens pas vraiment de la vie d’avant [Harry Potter]», A-t-il déclaré à The Independent. «D’une manière étrange, vous en devenez blasé.

Il a continué en disant que Harry Potter sera toujours une partie incroyable de sa vie, et il a toujours l’impression de «se sentir comme une unité familiale si forte sur le plateau».

En fait, Grint a même rassemblé le courage de regarder Harry Potter unend la pierre du sorcier récemment, et il avait des choses intéressantes à dire à propos de tout cela.

«C’était en fait assez thérapeutique de revenir en arrière et de voir cela», a déclaré Grint à USA Today. «Je suis tellement détaché de ce petit enfant maintenant, c’est donc une perspective très étrange. Mais c’était une grande partie de nos vies, et je suis fier d’en faire partie. Je ne suis pas encore prêt à regarder les autres, mais le premier était sympa.

Rupert Grint détestait embrasser Emma Watson dans « Harry Pottter »

Au cours de la Harry Potter série de films, la relation entre Ron et Hermione a changé et changé. Dans le huitième et dernier film, Harry Potter et les reliques de la mort, partie 2, les personnages s’embrassèrent finalement. Cependant, ce n’était pas si excitant pour les acteurs.

«Je ne regarde jamais en arrière cette scène», a-t-il déclaré à People en 2016. «Je connais Emma depuis qu’elle a littéralement 9 ans et nous avons eu cette relation très frère-sœur. J’ai un souvenir de son visage se rapprochant de plus en plus. Comme, ‘Oh mon Dieu.’ Je ne me souviens vraiment de rien à part ça.

Heureusement, la scène embarrassante n’a pas ruiné l’amitié de Grint et Watson.

Rupert Grint avait une horrible réputation sur le tournage de « Harry Potter »

Comme les fans le savent, Harry Potter n’était certainement pas la série la plus légère. C’était plein de ténèbres, de mort et de destruction. Cependant, Grint, qui a grandi sur le plateau avec ses co-stars, a eu beaucoup de mal à prendre les choses au sérieux.

