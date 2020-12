Rupaul's Drag Race Uk Saison 2 Premières Le 14 Janvier

Drag Race UK revient avec une deuxième série au début de la nouvelle année.

RuPaul’s Drag Race UK est enfin de retour. La série 2 de la compétition de dragsters bien-aimée devrait être diffusée le 14 janvier de l’année prochaine.

Depuis la première saison de Drag Race UK terminé en 2019, les fans en ont désespérément besoin. Non seulement la série à succès agit comme la sœur parfaite de son homologue américain, mais elle a également présenté aux gens certains des artistes de drag les plus talentueux de Grande-Bretagne. La première saison à elle seule avait The Vivienne, Cheryl Hole, Sum Ting Wong et les emblématiques Frock Destroyers.

Maintenant, Drag Race UK revient pour plus d’excellence et la toute nouvelle saison est diffusée dans moins d’un mois sur la BBC.

LIRE LA SUITE: QUIZ: De combien de ces reines de Drag Race pouvez-vous vous souvenir?



La saison 2 de RuPaul’s Drag Race UK débute le 14 janvier. Photo: BBC

S’adressant à Twitter ce matin (15 décembre), le compte officiel de Drag Race UK a tweeté: « Le Père Noël a appelé et a dit que vous pouviez avoir un cadeau tôt. Le premier épisode de la deuxième série #DragRaceUK débarque sur @BBCiPlayer le 14 janvier à 19h. » Les reines de la série 2 n’ont pas encore été annoncées, mais les juges RuPaul, Michelle Visage, Graham Norton et Alan Carr seront tous de retour.

Mais ce n’est pas tout. Drag Race UK la série 3 sera également diffusée en 2021. En novembre, RuPaul a tweeté: « Nous sommes également en train de lancer la saison 3 avec le meilleur et le plus brillant que la Grande-Bretagne a à offrir. Nous sommes honorés que vous ayez adopté notre petit spectacle, et notre seul souhait est de pouvoir offrir un sourire à un moment où nous pouvons tous l’utiliser le plus. «

Quant à ce qui va arriver dans la série 2, Ru a tease qu’elle aura «tout l’espoir, la joie, le rire et les paillettes que vous attendez de nos brillantes reines.

Apportez le 14 janvier!

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂