La saison 3 de Drag Race UK sortira en septembre.

Course de dragsters de RuPaul au Royaume-Uni est dénoncé pour son manque de diversité dans le casting de la saison 3.

Mercredi (18 août), le Course de dragsters Royaume-Uni Le casting de la saison 3 était Ru-vealed. Cette série – qui arrivera sur BBC Three en septembre – verra 12 reines présenter leur charisme, leur unicité, leur nerf et leur talent, et se battre pour le titre de Next Drag Superstar du Royaume-Uni. La saison 3 accueillera également son premier interprète cis-féminin en Course de dragsters histoire, Victoria Scone.

Après l’annonce du casting, les gens ont commencé à critiquer le manque de diversité dans la programmation de la saison 3. À l’heure actuelle, il n’y a qu’un seul candidat noir, Vanity Milan. La rivière Medway est à moitié singapourienne et Anubis a un héritage égyptien.

LIRE LA SUITE: RuPaul’s Drag Race UK: Rencontrez les reines de la saison 3

RuPaul’s Drag Race UK critiqué pour son manque de diversité dans le casting de la saison 3. Image : BBC

Bien que Course de dragsters Royaume-Uni ont progressé dans l’inclusion du genre, beaucoup ont appelé l’équipe de casting à faire mieux et à amplifier les voix d’autres groupes ethniques dans le monde du drag et de la communauté LGBTQ+.

« Pourquoi la course de dragsters britannique s3 contient-elle une personne noire singulière, je suis si fatigué », a tweeté un utilisateur. Un autre a ajouté: « Cette gamme est si blanche qu’elle n’est vraiment pas représentative de la scène du drag britannique. »

River Medway est à moitié singapourienne. Image : BBC

Je n’ai pas de prise chaude, mais cette gamme est si blanche qu’elle n’est vraiment pas représentative de la scène du drag britannique Est-ce que Pride in London a lancé cette saison de RPDRUK ou quelque chose du genre? https://t.co/B9shRofvee – shivani dave (PRON : dah-vey) (@ShivaniDave) 18 août 2021

pourquoi uk drag race s3 a-t-il une personne noire singulière dedans, je suis si fatigué – trophywifecore (@e4rthpersona) 18 août 2021

Ma seule plainte à propos de Drag Race UK Season Three jusqu’à présent est qu’il semble y avoir plus de diversité raciale sur Faye de la bouche de Love Island que dans le casting. – David Chipakupaku (@David_Chippa) 18 août 2021

Ce nouveau casting de Drag Race UK a l’air très… blanc. Toutes les reines ont fière allure, mais où est la diversité ? – bernyferr (@bernyferr) 18 août 2021

Ce nouveau casting de Drag Race UK a l’air très… blanc. Toutes les reines ont fière allure, mais où est la diversité ? – bernyferr (@bernyferr) 18 août 2021

en regardant les trois photos de casting de drag race uk… il y a un vrai problème dans cette équipe de casting avec des reines de casting qui ne sont pas blanches et je ne peux pas croire qu’elles ne l’ont pas encore abordé ?!? ils ont besoin d’une nouvelle équipe pour la série quatre à mon avis, il n’y a pas d’émission à la télévision aussi mauvaise pour ça – cerceaux (@itsmatthooper) 18 août 2021

Absolument fabuleux de voir la première reine AFAB de la franchise sur Drag Race UK, mais où sont les reines de la couleur ???? — j (@fka_j) 18 août 2021

Nous l’avons déjà dit et nous le répéterons : la télévision britannique a un énorme problème en ce qui concerne l’intersectionnalité LGBTQ+. Ce line-up le prouve. https://t.co/lF79cqUjKd – L’état d’esprit de la télévision (@the_tv_mindset) 18 août 2021

Course de dragsters Royaume-Uni ont eu des commentaires sur leur manque de diversité depuis ses débuts en 2019. Dans la saison 1, la série mettait en vedette une reine asiatique, Sum Ting Wong, et une reine noire, Vinegar Strokes. Pendant ce temps, sa deuxième série a présenté un record de trois concurrents BAME: Tayce, Tia Kofi et Asttina Mandella.

Course de dragsters Royaume-Uni n’ont pas encore commenté le manque de diversité cette année. Nous vous tiendrons au courant s’ils le font.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂