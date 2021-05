RuPaul’s Drag Race International All Stars: Toutes les reines seraient dans le casting

Tout ce que vous devez savoir sur Drag Race International All Stars de RuPaul.

La course de dragsters de RuPaul a engendré d’innombrables retombées au cours de ses 12 ans d’histoire. Mais la dernière branche de la franchise selon les rumeurs pourrait être la meilleure à ce jour – RuPaul’s Drag Race International All Stars.

Imaginez ceci: des reines du monde entier placées dans un seul werkroom?! Pensez au glam, aux one-liners, au chaos !? Eh bien, un certain nombre d’anciens Course de dragsters les candidats ont récemment disparu des médias sociaux, alimentant le feu que nous pourrions potentiellement Course de dragsters crossover que nous méritons.

Malheureusement, rien n’a encore été confirmé, mais Michelle Visage est définitivement prête à l’idée. Lorsqu’on lui a demandé si elle aimerait voir une version internationale de Toutes les étoiles à un moment donné dans une interview avec Radio Times, elle a déclaré: « Ce serait une idée amusante. Je veux dire, je pense que nous devrions avoir plus de pays à notre actif, mais il y en a d’autres qui surgissent. Nous avons Drag Race España et évidemment Down Under, ce serait amusant. Bonne idée – je vais devoir le transmettre. » Voici ce que nous savons RuPaul’s Drag Race International All Stars jusqu’à présent…

Selon la rumeur, toutes les drag queens seraient dans International All Stars. Image: BBC, World of Wonder

Qui sera dans le RuPaul’s Drag Race International All Stars jeter?

Baga Chipz (Royaume-Uni)

Baga Chipz est arrivé troisième Drag Race UK Saison 1. Il y a eu des rumeurs cohérentes selon lesquelles elle serait sur la version internationale de Drag Race et elle était inactive sur Instagram et Twitter à partir du 16 mars – à peu près au moment où la rumeur aurait commencé à filmer.

Blu Hydrangea (Royaume-Uni)

Blu Hydrangea s’est classé cinquième sur Drag Race UK Saison 1. Selon la rumeur, elle rejoindrait le casting de Drag Race International et, comme Baga Chipz, elle était également silencieuse à la radio sur Instagram et Twitter à partir du 16 mars.

Cheryl Hole (Royaume-Uni)

Cheryl Hole a terminé quatrième sur Drag Race UK Saison 1. Il y a eu des rumeurs concordantes selon lesquelles Cheryl serait Drag Race International et elle a également fait une pause sur Instagram et Twitter à partir du 16 mars.

Janey Jacké (Pays-Bas)

Janey Jacké a terminé quatrième sur Drag Race Hollande Saison 1. Selon les rumeurs, Janey jouerait dans Drag Race International. Encore une fois, elle était inactive sur les réseaux sociaux à partir du 16 mars.

Jimbo (Canada)

Jimbo s’est classé quatrième sur Drag Race Canada Saison 1. Selon les rumeurs, Jimbo serait un concurrent sur Drag Race International. Et, vous l’avez deviné, elle était inactive sur les réseaux sociaux à partir du 16 mars.

Jujubee (États-Unis)

Jujubee a terminé quatrième sur Course de dragsters Saison 2. Elle a également concouru dans All Stars 1 (arrivant troisième / quatrième) et All Stars 5 (arrivant deuxième / troisième). Elle était également inactive sur les réseaux sociaux à partir du 16 mars. Et, si les rumeurs de casting sont vraies, Jujubee serait la première reine à concourir sur trois Toutes les étoiles saisons.

Citron (Canada)

Lemon s’est classée cinquième lors de la saison 1 de Drag Race Canada. Il y a eu des rumeurs selon lesquelles elle pourrait être choisie Drag Race International All Stars. Elle était inactive sur Instagram et Twitter à partir du 16 mars.

Monique Heart (États-Unis)

Monique Heart a placé huit sur Course de dragsters Saison 10. Elle est revenue plus tard pour Toutes les étoiles 4 et est arrivé à la troisième / quatrième place. Monique était également inactive sur les réseaux sociaux à partir du 16 mars.

Pangina guérit (Thaïlande)

Pangina Heals était en fait co-animatrice de Drag Race Thailand Saison 1 et 2. Il y a eu des rumeurs dans lesquelles Pangina participera Drag Race International car en plus d’être inactive sur les réseaux sociaux à partir du 16 mars, elle a également fait la fête de pré-ouverture de House of Heals le 25 mars. Si tel était le cas, elle serait la première reine à ne pas participer à une série régulière en compétition sur une série All Stars. .

Quand est-ce que RuPaul’s Drag Race International All Stars être libéré?

Si les rumeurs sont vraies, filmer pour RuPaul’s Drag Race International All Stars a eu lieu aux alentours de mars 2021. On ne peut qu’imaginer qu’une annonce officielle arrivera bientôt, mais jusque-là on ne sait pas quand elle sera publiée.

Qui seront les juges invités sur RuPaul’s Drag Race International All Stars?

Parce que RuPaul’s Drag Race International All Stars n’a pas été confirmé, il n’y a pas de détails sur qui sera la vedette invitée de l’émission. Cependant, nous ne pouvons que supposer que RuPaul et Michelle Visage seront à la barre comme d’habitude.

.

