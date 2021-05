RuPaul’s Drag Race All Stars 6: Toutes les reines ruvealed

Voici votre guide du casting de RuPaul’s Drag Race All Stars 6.

Ça se passe! Course de dragsters de RuPaul All Stars 6 sera bientôt sur nos écrans et le casting a été confirmé.

Maintenant, entre la façade Course de dragsters, Drag Race UK, Drag Race Down Under et (si les rumeurs sont vraies) Drag Race International All Stars, on penserait que Ru et Michelle Visage seraient absolument épuisés. Et bien non. Il y a encore d’autres bouffonneries de werkroom à venir.

En ce qui concerne les informations sur le casting, les fans de Drag Race sont probablement les espions les plus talentueux que vous rencontrerez jamais. Mardi 25 mai, des photos des reines présumées sur le tournage du tournage officiel de la promo All Stars ont été divulguées sur les réseaux sociaux. Le lendemain, le casting a été annoncé sur Twitter. Alors, voici les reines en vedette dans Course de dragsters de RuPaul All Stars 6…

Rencontrez le casting de Course de dragsters de RuPaul All Stars 6

RuPaul’s Drag Race All Stars 6. Image: World of Wonder

A’keria Chanel Davenport

A’keria Chanel Davenport a participé à la saison 11 de Course de dragsters et est arrivé troisième / quatrième.

Eurêka

Eureka a participé aux saisons 9 et 10 de Course de dragsters. Elle a été forcée de quitter la saison 9 après s’être blessée. Quand elle est revenue l’année suivante, elle était finaliste.

Gingembre Minj

Ginger Minj était finaliste en Course de dragsters Saison 7. Elle a également joué dans All Stars 2 et s’est classée huitième.

Jan

Jan s’est classé huitième Course de dragsters Saison 12.

Jiggly Caliente

Jiggly Caliente a joué dans la saison 4 de Course de dragsters et est arrivé huitième.

Pandora Boxx

Pandora Boxx est arrivé cinquième Course de dragsters saison 2 et a également remporté Miss Congeniality. Pandora était également sur Toutes les étoiles 1 et est arrivé 11e / 12e.

Ra’Jah O’Hara

Ra’Jah O’Hara a joué dans la saison 11 de Course de dragsters, venant en neuvième.

Envie écarlate

Scarlet Envy a joué dans la saison 11 de Course de dragsters, arrivant en 10e.

Serena ChaCha

Serena ChaCha était dans la saison 5 de Course de dragsters, arrivant 13e.

Ganache soyeuse à la noix de muscade

Silky Nutmeg Ganache est arrivé troisième / quatrième sur Course de dragsters Saison 11.

Sonique

Sonique est arrivé neuvième sur Course de dragsters Saison 2.

Trinity K. Bonet

Trinity K. Bonet est arrivé septième sur Course de dragsters Saison 6.

Yara Sofia

Yara Sofia a joué dans Course de dragsters Saison 3, classant quatrième et remportant Miss Congeniality. Elle a également participé à Toutes les étoiles 1 ana est arrivé cinquième / sixième.

.

