RuPaul sera le juge invité sur l’épisode final Drag Race Holland de la série 2 (Exclusif)

Les reines de Drag Race Holland auront-elles assez de charisme, d’unicité, de culot et de talent pour impressionner Mama Ru ?

45secondes.fr peut révéler en exclusivité que RuPaul sera le juge invité spécial dans le dernier épisode de la série 2 du Course de dragsters Hollande.

C’est la première fois que RuPaul siège en tant que juge invité sur l’une des versions internationales de Course de dragsters (autres que ceux qu’il héberge lui-même – Course de dragsters Royaume-Uni & Course de dragsters).

RuPaul fera une apparition dans le jury et soutiendra les efforts de Fred van Leer pour couronner la deuxième superstar hollandaise de dragsters.

Jetez un coup d’œil à l’apparition de RuPaul dans le teaser ci-dessous.

Pour leur tout dernier défi, les reines doivent enregistrer un clip vidéo avec un invité spécial.

Ils doivent écrire des paroles, chanter et danser comme si leur vie en dépendait, car c’est la dernière chance de montrer pourquoi ils ont le plus droit à la couronne et repartir avec le titre convoité de Dutch Drag Superstar.

En plus du titre emblématique de la deuxième Drag Superstar néerlandaise, la reine gagnante remportera un prix en espèces de 15 000 €, une couronne et un sceptre de Fierce Drag Jewels, sa propre scène au Milkshake Festival 2022 à Amsterdam et un éditorial beauté en néerlandais Cosmopolite.

L’annonce fait suite à la victoire historique de RuPaul aux Emmys dimanche soir.

RuPaul, Michelle Visage, Gottmik et Symone à la 73e Primetime Emmy Awards – Salle de presse. Image : Getty

RuPaul a remporté son 11e Primetime Emmy Award pour la saison 13 de RuPaul’s Drag Race dans la catégorie Programme de compétition exceptionnelle, ce qui a fait de RuPaul l’artiste noir le plus récompensé de l’histoire des Emmys.

Dans son discours de remise de prix, Ru a déclaré: « Merci à tous nos adorables enfants de notre émission, du monde entier. »

« Ils sont si aimables de raconter leurs histoires de courage et comment naviguer dans cette vie difficile, encore plus difficile aujourd’hui. C’est pour vous. Pour vous, les enfants qui regardent, vous avez une tribu qui vous attend. Nous attendons toi, bébé. Reviens à la maison avec Mama Ru! »

Puis-je obtenir un Amen ?

