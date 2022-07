Netflix

La chanson de Kate Bush faisait partie d’un moment inoubliable pour les fans de Stranger Things, mais il y a un autre artiste qui a fourni sa musique pour d’autres scènes choquantes.

©Netflix« Running Up That Hill » de Kate Bush n’est pas la chanson la plus emblématique de Stranger Things.

Au bout de trois ans, choses étranges retourné au service de streaming Netflix avec sa quatrième saison, qui a laissé des moments vraiment inoubliables aux fans. Il ne fait aucun doute qu’il s’agissait d’épisodes traversés par la musique, en premier lieu par ‘Courir en haut de cette colline’ par Kate Bush puis par ‘Marionnettiste’ métalliquemais ni l’un ni l’autre n’a été choisi pour les scènes clés de la vie des personnages.

La musique est un aspect important de la série créée par les frères Duffer car elle se déroule dans les années 80, mais rares sont ceux qui parviennent à se démarquer et à être distingués par les fans. ‘Courir en haut de cette colline’ marqué la première évasion de Max, conduisant Kate Bush à atteindre aujourd’hui de nouveaux records. D’autre part, ‘Marionnettiste’ était également vital dans la scène mythique de Eddie Munson et a reçu les éloges du groupe.

+La chanson la plus emblématique de Stranger Things

Les chansons mentionnées étaient une pièce importante dans les chapitres de la saison 4 de choses étrangesmais « Quand il fait froid, j’aimerais mourir » par Moby Il faisait partie du premier opus en 2016 et est revenu cette année avec deux scènes inoubliables pour le fandom. La première fois qu’il a été utilisé, c’est lorsque Jim Hopper parvient à sauver Will Byers dans Upside Down., avec des flashbacks du moment où sa fille meurt. Dans le tome 2 de la dernière fournée, a été entendu au moment de la mort d’Eddie et Max.

C `est vrai que ‘Courir en haut de cette colline’ Oui ‘Marionnettiste’ a pratiquement pris possession de deux moments inoubliables, mais « Quand il fait froid, j’aimerais mourir » maintient une force qui amène instantanément le spectateur à un état d’émotion, réalisant ainsi sa mission pour ce qui est vu. Mobyauteur de la chanson, a remercié les frères Duffer après avoir regardé l’épisode 9 du volume 2 avec une vidéo sur Twitter.

« Bonjour, je viens de finir de regarder la finale de la saison de Stranger Things et je dois dire que je suis complètement touché par la façon dont vous avez utilisé ma chanson ‘Quand il fait froid, j’aimerais mourir' », a-t-il pointé. Continu: « Alors un grand merci aux Duffer Brothers, à toutes les personnes impliquées. La façon dont vous avez utilisé ma musique était vraiment magnifique et je dois dire que j’ai été très touchée, alors merci. ». saison 5 de choses étranges Ce sera la dernière de l’histoire et on s’attend à ce que cette chanson soit à nouveau le protagoniste.

