« Running Man » sous un feu intense pour avoir incité les membres et les invités Idol à jouer à « un jeu imprudemment dangereux »

… Capturé les membres Jeon So Min, Chanson Ji Hyo, Yang Se Chan – avec les invités DIX-SEPTde Hoshi et Mingyu – participer à un «jeu de l’élastique» pour gagner un bol de ramen.

Le jeu exigeait que les joueurs placent autant d’élastiques que possible autour de leur visage. Le gagnant, avec le plus grand nombre d’élastiques, serait en mesure de creuser le premier. Yang Se Chan est allé le premier, plaçant prudemment les élastiques autour de sa bouche.

Immédiatement, il a affirmé que «ça fait plus mal que ça [he] pensée. » Le jeu a continué avec Song Ji Hyo…

… Et Jeon So Min chacun à son tour, l’air misérable de douleur.

Tout au long du jeu, les membres ont continué à exprimer leur choc de la façon dont les élastiques appliquent beaucoup de pression et s’enfoncent dans leur peau.

J’avais l’impression que mes yeux allaient sortir…! – Jeon So Min

Hoshi et Mingyu ont finalement joué aussi, plaçant chacun 18 et 22 élastiques autour de leur visage.

Après la diffusion de l’épisode, un grand nombre de téléspectateurs ont été indignés par le « le manque de souci du personnel pour la sécurité des membres et des invités. »

Beaucoup ont souligné comment «dangereux et imprudent»Le jeu de l’élastique avait été, en critiquant fortement qu’un mauvais claquement aurait pu leur coûter les yeux.

Les téléspectateurs ont partagé leurs préoccupations non seulement pour les membres et les invités, mais aussi pour les plus jeunes spectateurs qui regardent l’émission. Un spectateur a claqué:

Les enfants regardent Running Man tout le temps. L’équipe de production se rend-elle même compte de la tendance dangereuse qu’elle a pu amorcer? VEUILLEZ VOUS RASSEMBLER et prendre des décisions éclairées. N’oubliez pas que vous êtes à la télévision nationale. N’oubliez pas que vous êtes partout sur Internet. N’oubliez pas que les enfants copient ce qu’ils voient. Souvenez-vous de l’influence et de la responsabilité qui accompagnent votre émission. POUR L’AMOUR DE DIEU! – Visionneuse

Avec la bande-annonce de la semaine prochaine Un rosede Namjoo Lee Kwang Soo également enveloppé dans des élastiques…

… Les téléspectateurs exigent que Coureur envisage de supprimer le jeu, pour éviter tout incident indésirable sur et en dehors de l’émission.