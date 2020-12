Runined King: A League of Legends Story – Première bande-annonce de gameplay publiée

Riot Forge et Airship Syndicate ont dans le sillage de la Récompenses du jeu une première bande-annonce de gameplay Ruined King: Une histoire de League of Legends présenté. Il s’agit du premier jeu indépendant de Riot Forge qui offrira une nouvelle façon d’explorer l’univers de League of Legends à découvrir.

Première bande-annonce de gameplay publiée

« Runied King » étend le genre RPG indépendant avec de nouveaux mécanismes, en particulier au combat. Bien que vous connaissiez peut-être les champions, vous trouverez cette équipe colorée s’engager dans des combats très différents des combats dans Summoner’s Rift: Roi en ruine repose sur un système de combat au tour par tour avec une initiative de voie.

Les champions utilisent alternativement les compétences de voie, instantanées et ultimes. Les champions peuvent également utiliser des objets et des capacités passives. Le système comprend également une barre de vie, de mana et de surcharge et une liste avec l’ordre.

