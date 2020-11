Rune Factory 5: Marvelous présente de nouveaux personnages et des intérêts romantiques

La ville où se déroulera l’aventure aura des habitants très diversifiés

La saga Usine de runes se prépare à recevoir sa cinquième livraison numérotée, et de Merveilleux veulent augmenter les attentes des fans en révélant de nouveaux détails sur leur monde, leur gameplay et plus (collectés par le support Gematsu). Cette fois, ils se sont attachés à donner plus d’informations sur certains des personnages secondaires qui apparaîtra dans l’aventure, en plus de bien d’autres intérêts amoureux.

Intérêts amoureux

Lucy: L’ami d’enfance de Priscilla. C’est une fille très énergique et a toujours un œil sur son amie pour qu’il ne lui arrive rien de mal. Même si vous parvenez toujours à devenir le centre d’attention, vous pouvez parfois vous sentir très seul.

Cecil: Le petit frère de Martin. Nous sommes face à un jeune homme qui rêve de devenir un célèbre détective. Grâce à la puissance de son imagination, il est capable de transformer chaque situation autour de lui en une affaire à enquêter. Elle adore son frère et espère retrouver un jour ses parents disparus.

Villageois

Simone: Le maire et le médecin de la ville. Tout le monde lui fait confiance, et elle se distingue par le fait qu’elle met la santé de ses patients avant toute autre question, même si parfois elle n’hésite pas à essayer de nouveaux médicaments avec le patient occasionnel.

Terry: Un détective qui aime enquêter sur toutes sortes de mystères tout en travaillant, et sait également gérer les situations qui nécessitent une action.

Hina: Une fille, hybride entre l’animal et l’humain, qui est sauvée par le protagoniste du jeu. Elle se distingue par son impulsivité et son intérêt pour tout ce qu’elle ne sait pas.

julien: Le fils de Simone et le petit frère de Lucy. Il adore explorer, même s’il peut parfois se perdre en cours de route, et il veut toujours faire bonne impression devant Hina.

Usine runique 5 Il sera mis en vente à partir du 20 mai 2021 au Japon, alors que les utilisateurs occidentaux devront attendre encore quelques mois pour en profiter. Cette livraison sera exclusive à Commutateur Nintendo.

