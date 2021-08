Run the World, la série à connaître si Valeria vous manque

Valérie est arrivé sur le service de streaming Netflix le 13 août avec sa deuxième saison, qui restait jusqu’à il y a quelques jours dans le Top 10 des plus regardés au monde. Nous savons que c’est une série très populaire et avec certaines caractéristiques qui la rendent spéciale, c’est pourquoi pour voir quelque chose de similaire, nous vous suggérons Courir le monde, plate-forme originale Starz joue. Tout savoir avant de le voir !

Cette comédie de huit épisodes d’une saison a été créée par Leigh Davenport et a commencé à être diffusé le 16 mai de cette année. En 2019, sa production a été commandée avec une demi-heure de pilote et dès le premier instant, elle a été décrite comme « une lettre d’amour aux femmes afro-américaines et une lettre d’amour à Harlem ». En octobre de la même année, le casting était déjà confirmé et le tournage a commencé à Harlem et à divers endroits à New York.







+ Qu’est-ce que Run the World ?

« Run the World est l’histoire d’un groupe de femmes noires vibrantes et farouchement loyales qui sont les meilleures amies, qui travaillent, vivent et jouent à Harlem alors qu’elles s’efforcent de conquérir le monde. À la base, c’est un spectacle sans excuse pour les femmes sur une amitié enviable et non seulement pour survivre, mais pour prospérer ensemble « , marquez votre synopsis.

Son accueil a été positif, tant par le public que par la critique spécialisée. Sur le site Rotten Tomatoes, il a une approbation à 100%, sur la base de huit avis avec une note moyenne de 7,67 / 10, tandis que dans Metacritic, il a un score moyen de 81 sur 100. La réponse a été favorable, et c’est pourquoi Starz a confirmé sa deuxième saison.

« Nous sommes ravis d’offrir aux fans une autre saison de » Run the World « , qui illustre si fortement l’engagement de notre entreprise envers les récits sur et pour les femmes et le public sous-représenté. », assuré Jeffrey Hirsch, président et référencement de Starz. Pour le deuxième volet, qui n’a pas encore de date de sortie, on reverra Ambre Stevens Ouest (Whitney), Andréa Bordeaux (Elle), Bresha Webb (Renée), Corbin reid (Sondi), Tosin Morohunfola (Vague) et Étienne Évêque (Matthieu), entre autres de la distribution.