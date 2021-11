Rumeurs : teaser de Kenobi, bande-annonce d’Andor et plus encore Star Wars à Disney + Day

Les Disney + jour est un événement en ligne qui aura lieu le 12 novembre et célébrera les deux ans de vie de la populaire plateforme de streaming. Elle réalisera également de nombreux projets et programmes liés à la Maison de la Souris, parmi lesquels l’ensemble Univers Marvel et aussi la marque Guerres des étoiles. Contenu qui génère beaucoup d’intérêt dans le fandom.

L’autre jour, nous avons pu profiter du premier aperçu de la série tant attendue Le livre de Boba Fett. Ce n’est pas le seul programme Guerres des étoiles qui est sur le point d’arriver Disney+. Il y a d’autres projets, parmi lesquels, bien sûr, la troisième saison de l’entrée réussie Le Mandalorien. Cependant, les fans de la saga intergalactique ont encore plus d’excuses pour être heureux.

Star Wars proposera beaucoup de contenu à Disney + Day

Tout indique que le 12 novembre nous aurons la possibilité de voir le premier teaser de la série Obi Wan Kenobi, qui suit les aventures du noble chevalier Jedi exilé sur Tatooine et pourrait montrer une nouvelle confrontation avec Dark Vador en plus de la participation des Inquisiteurs. Intéressant! Tout adepte de la création de Georges Lucas il va être excité.

Plus? Apparemment, il y aura un dans les coulisses de la série Andor, qui raconte l’histoire du membre de l’Alliance rebelle qui fait le plus de sacrifices en faveur de la cause de la liberté et contre l’Empire intergalactique contrôlé par Palpatine. Ce spectacle est une préquelle du film à succès Un voyou qui a été si bien accueilli par les fans de Guerres des étoiles.

Enfin, on peut s’attendre à d’autres « derrière la scène ». Dans ce cas de Le livre de Boba Fett et Le Mandalorien 3. Des séries très attendues par le fandom et qui donneront le ton au contenu de Guerres des étoiles dans les temps à venir. Nous ne voulons pas oublier la deuxième saison de la série animée Le mauvais lot, qui aura aussi son teaser. La vérité est que la Maison de la souris réserve plus de surprises aux amoureux de la saga. Patience!

Toujours pas abonné Disney+ accéder aux contenus exclusifs de Guerres des étoiles?

