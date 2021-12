Rumeurs sur le rôle de Bill Murray dans Ant-Man and the Wasp: Quantumania

in

La participation de Bill Murray dans le Univers cinématographique Marvel, plus précisément dans Ant-Man et la Guêpe : Quantumanie. Beaucoup ont été surpris par la décision de l’acteur de Perdu dans la traduction de faire partie du MCU, d’autant plus qu’il ne semble pas favorable aux grandes franchises comme celle-ci. Cependant, l’admiration mutuelle qu’ils ressentent avec le réalisateur Peyton Reed l’a rapproché du projet.

Certaines des théories qui sonnent quand on parle du rôle de l’acteur dans le film ? Ils disent que Murray pourrait jouer le père de Scott Lang (Paul Rudd) bien que d’autres versions pointent vers un personnage peu connu des romans graphiques. Dans ce cas, il s’agit de Krylar, un membre de la race K’aitian de la planète Microverse K’ai. Il n’est apparu qu’une seule fois dans le numéro 156 de L’incroyable Hulk et n’a aucun lien avec L’homme fourmi dans les bandes dessinées, bien qu’il puisse être utilisé comme habitant du royaume quantique.

Quel sera le rôle de Bill Murray dans Ant-Man 3 ?

D’autres osent s’aventurer Bill Murray il aura un rôle bien moindre que ceux mentionnés. Bien sûr, on dit que l’interprète, si doué pour la comédie, pourrait faire une apparition visant à faire rire le public du film. Il va falloir avoir le temps pour ce genre de séquences avec le méchant Kang le conquérant agissant comme un antagoniste dans cette histoire de L’homme fourmi. Les fans sont ravis de Bill Murray!

La prochaine aventure de Scott Lang dans le Univers cinématographique Marvel sera très important pour la phase 4 grâce à l’introduction de Kang en tant que méchant. Apparemment, ce personnage pourrait devenir la prochaine grande menace à laquelle les héros de la Terre seront confrontés après ce qui s’est passé avec Thanos, le Mad Titan qui a causé tant de maux de tête aux Avengers.

Paul Rudd revient en héros aux côtés d’Evangelina Lilly, Michael Douglas, Michelle Pfeiffer, Jonathan Majors, Bill Murray, Kathryn Newton, Michael Peña et David Dastmalchian. Une rumeur? Corey Stoll, qui a joué Darren Cross dans le passé, deviendrait le dangereux méchant MODOK dans ce film. Restez à l’écoute ! Le fauteuil du réalisateur est occupé par Peyton Reed et la date de sortie du film est le 28 juillet 2023.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂