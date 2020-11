Rumeurs NBA: Andre Drummond aux Celtics, Gordon Hayward à GSW dans un projet d’accord à trois équipes impliquant des cavaliers

Lorsque la NBA lèvera le moratoire sur les transactions, les Celtics de Boston devraient être actifs sur le marché à la recherche d’un grand homme à l’esprit défensif. Ils ont peut-être un peu réussi à établir une performance impressionnante la saison dernière, mais afin d’avoir une meilleure chance de dominer pleinement la Conférence Est et de remporter le titre de champion de la NBA l’année prochaine, ils devraient fortement envisager de remédier à leur faiblesse majeure dans leur zone avant. L’une des cibles potentielles des Celtics cette intersaison est Andre Drummond des Cleveland Cavaliers.

Dans un article récent, Jake Rogers de Réseau d’analyse NBA est venu avec un accord de blockbuster hypothétique à trois équipes impliquant les Cavaliers et les Golden State Warriors qui permettrait aux Celtics de débarquer Drummond cet automne. Dans le scénario proposé, les Celtics obtiendront Drummond, les Warriors recevront Gordon Hayward, Larry Nance Jr., Enes Kanter et le choix n ° 5, et les Cavaliers acquerront Andrew Wiggins, Kevon Looney et la sélection n ° 2 .

Rogers pense que l’accord serait une évidence pour les Celtics. En incluant simplement les contrats expirant de Hayward et Kanter dans l’échange à trois équipes, ils ajouteraient un All-Star à deux reprises qui pourrait immédiatement résoudre leur problème majeur en frontcourt.

«Tout simplement, les Celtics obtiendraient la pièce qui leur manquait lors de la finale de la Conférence Est contre le Miami Heat. Andre Drummond viendrait et fournirait le genre de protection contre les rebonds et la jante que Brad Stevens et sa compagnie essayaient de trouver. Drummond a récolté en moyenne 17,7 points par match pour aller avec 15,2 rebonds et 2,7 passes la saison dernière. Il ne semble pas correspondre à long terme aux Cavaliers. Boston a désespérément besoin d’une mise à niveau au centre comme lui. C’est peut-être le seul élément qu’ils obtiennent dans cet accord, mais ils abandonnent seulement Gordon Hayward et Enes Kanter.

Michael Reaves / Getty Images



Bien qu’il n’ait pas encore débloqué sa capacité à étirer le sol, Drummond serait un ajout incroyable aux Celtics. Il leur donnerait une option de notation très fiable sous le panier, un rebondeur monstre et un protecteur de jante de qualité. La saison dernière, il a récolté en moyenne 17,8 points, 15,8 rebonds, 1,7 blocs et 2,0 interceptions tout en tirant 53,0 pour cent du terrain, par ESPN.

L’acquisition réussie de Drummond ferait indéniablement des Celtics une équipe plus redoutable la saison prochaine. L’ajouter au noyau de Kemba Walker, Jayson Tatum, Jaylen Brown et Marcus Smart leur donnerait une meilleure chance de battre des équipes puissantes avec de grands hommes dominants comme les Miami Heat, les Philadephia 76ers, les Milwaukee Bucks, les Los Angeles Lakers et les Denver. Nuggets dans une série best-of-sept.

Pendant ce temps, si l’accord se concrétise, ce ne sera pas seulement bénéfique pour Boston, mais aussi pour Golden State et Cleveland. Pour les Warriors, cela leur permettrait de remplacer Wiggins par un ailier éprouvé au combat et un ancien All-Star à Hayward et d’augmenter leur profondeur en zone avant tout en ayant la possibilité de sélectionner un jeune talent prometteur dans le prochain repêchage. Pour les Cavaliers, l’échange suggéré leur permettrait de progresser dans le prochain repêchage et d’ajouter deux joueurs à Wiggins et Looney qui correspondent parfaitement à la chronologie de Collin Sexton et Darius Garland.