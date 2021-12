Rumeur! Wonder Woman pourrait apparaître dans "Shazam ! La fureur des dieux"

Quand il s’agit de parler de dieux anciens et puissants dans le DC Univers étendu un nom se démarque des autres : Wonder Woman. Le lien de Diana Prince avec les divinités est indéniable et elle est la représentation de ces pouvoirs parmi les êtres humains ordinaires. Ainsi, le super-héros par excellence de la marque a un lien avec un autre personnage : Shazam.

L’entrée précédente des aventures du jeune Billy Batson en tant que Shazam en vedette le héros le plus important de l’histoire de DC : Superman. Bien qu’Henry Cavill n’ait pas participé au tournage de la scène dans laquelle le personnage est apparu, le costume avec le S sur la poitrine était clairement visible et l’intention de se connecter à Shazam avec le reste du DC Univers étendu était présent.

L’univers étendu de DC grandit

Shazam ! La fureur des dieux comportera un autre caméo, peut-être plus conforme à ce qui se passe dans le film qu’une apparition spontanée de Superman au collège de Billy Batson. On parle de Wonder Woman, l’Amazone qui est connectée au monde des dieux comme nous l’avons mentionné plus tôt. Elle et Shazam ils auront beaucoup en commun.

La suite met en vedette Billy Batson et sa famille, qui ont acquis des super pouvoirs à la fin de l’entrée précédente de la franchise, affrontant les trois filles d’Atlas, interprétées par Helen Mirren, Lucy Liu et Rachel Zegler. Cette connexion avec les dieux antiques est ce qui fait une apparition de Wonder Woman beaucoup plus significatif qu’un caméo d’un autre héros pourrait l’être, par exemple Homme chauve-souris ou Éclat.

Rumeurs sur lui DC Univers étendu Ils sont nombreux et indiquent des croisements différents entre les héros de la marque. Wonder Woman pourrait apparaître dans le prochain film de Éclat, qui est basé sur le roman graphique Point de rupture, Oui Aquaman Il pourrait s’agir du jeu du troisième opus d’Amazon. Il semble que le DCEU soit plus vivant que jamais malgré le fait que le SnyderVerse ce n’est plus une réalité.

Asher Angel revient en tant que Billy Batson, Zachary Levi revient en tant que Shazam tandis que le réalisateur David F. Sandberg est à nouveau en charge de l’aventure de ce héros singulier qui combine les différents défis rencontrés par un adolescent et sa famille avec les obligations d’un super-héros au même niveau de pouvoir que Superman.

