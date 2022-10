Rumeur : Superman, Batman et Wonder Woman apparaîtraient dans The Flash

in

Bandes dessinées DC

Une rumeur sur Internet indique que Superman, Batman et Wonder Woman feraient une apparition dans le film The Flash, un film qui subirait des changements majeurs.

©Warner Bros.Superman, Wonder Woman et Batman

Éclat est le film qui va changer le Univers étendu DC dans son intégralité ou du moins telle était l’idée des cadres en charge du projet avant la fusion Découverte Warner et la nouvelle direction en charge de David Zaslav qui veut donner une plus grande importance aux personnages les plus importants de la marque qui n’ont pas été traités de la meilleure façon par la directive précédente.

Le film adaptera l’histoire point de rupture où un voyage dans le temps Flash modifiera le présent avec des conséquences catastrophiques pour le monde entier, y compris une guerre entre Amazones et Atlantes ainsi que des changements dans d’autres aspects du multivers DC. C’est pourquoi ils font partie de l’intrigue Homme chauve-souris de Michel Keaton et le chevalier noir Ben Affleck.

Le film a traversé des moments d’incertitude en raison du comportement erratique de son protagoniste, Ezra Miller, qui a été impliqué dans divers événements controversés comme une altercation avec un couple dans un bar, le vol de boissons alcoolisées dans une résidence ou encore être accusé de toilettage par la famille d’un adolescent. Cela a provoqué la réaction de Découverte Warner et l’avenir de Ezra Miller comme Barry Allen est un mystère.

La trinité arrive-t-elle dans The Flash ?

Tous les fans de Univers étendu DC attendent ce projet avec impatience, surtout après l’annulation de Fille chauve-sourisen ce sens l’utilisateur de Twitter, Les mises à jour du film Flash, annoncé que les acteurs Henry Cavill, Gal Gadot et Ben Affleck sont à Los Angeles en même temps que davantage de matériel est enregistré pour le film du réalisateur Andy Muschietti.

David Zaslav est peut-être intervenu pour que des personnages comme Superman, Wonder Woman et Batman reçoivent le respect qu’ils méritent au sein de la Univers étendu DC, chose qui n’arrivait pas avec Walter Hamada, précédemment responsable des personnages de la marque. Si vous n’avez pas à prêter attention à ce qui est arrivé à l’homme d’acier qui est apparu dans Shazam sans montrer la tête et à côté du Ligue des Justiciers dans pacificateur tout comme une ombre.

Éclat sortira dans les salles du monde entier le 23 juin 2023 prochain et à ce moment-là, nous pourrons avoir les réponses que nous cherchons concernant un film qui a la possibilité de redonner au Univers étendu DC la chance de concourir contre merveille s’il rend enfin justice aux personnages importants tels qu’ils sont Superman, Wonder Woman, Batman et Flash lui-même. Tout est entre les mains du réalisateur argentin Andy Muschietti !

