RUMEUR: Star Wars pourrait éventuellement jouer Mena Massoud dans le rôle d’Ezra Bridger pour ‘Ahsoka’

Si l’on en croit les rumeurs, Guerres des étoiles a trouvé son live-action Ezra Bridger pour le prochain Ahsoka série à Mena Massoud.

Disney n’a pas encore commenté la possibilité que Massoud soit choisi pour Ezra Bridger, mais si cela s’avère vrai, ce serait énorme pour le personnage et l’acteur. Mena Massoud, vous vous en souvenez peut-être, a joué le rôle d’Aladdin dans le remake de l’action en direct de Disney en 2019 et, de l’avis de tous, a fait un travail remarquable. Compte tenu de la popularité d’Ezra Bridger, incarner Mena Massoud dans le rôle semble être un choix inspiré, d’autant plus que Massoud a une ressemblance distincte avec le personnage.

C’est aussi une nouvelle passionnante car cela confirmerait en partie un certain nombre de théories de fans (y compris la mienne) qui ont émis l’hypothèse que l’intrigue de Ahsoka tournera (au moins en partie) autour de découvrir ce qui est arrivé à Ezra Bridger après la conclusion de Rebelles de Star Wars.

Espérons que Disney confirmera cette nouvelle le plus tôt possible, car cela augmenterait le battage médiatique déjà gigantesque pour le Ahsoka séries.

Que pensez-vous de la possibilité que Mena Massoud soit choisi pour Ezra Bridger dans Ahsoka?