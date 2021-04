Rumeur: Sony prévoit un «  contrepunch  » pour Xbox Game Pass

Microsoft a réussi à transformer le Xbox Game Pass en le fer de lance de ses opérations de jeu au cours des dernières années, et c’est devenu un service d’abonnement que Sony ne peut tout simplement pas ignorer. Alors, quel est le plan du point de vue PlayStation? Eh bien, selon l’ancien vétéran de PlayStation et créateur de God of War David Jaffe – qui commente désormais régulièrement l’industrie du jeu via sa chaîne YouTube – Sony a prévu une sorte de «contre-coup».

S’exprimant dans une vidéo récente, telle que transcrite par VGC, Jaffe partage ses réflexions sur le PDG de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, qui a récemment été dans la ligne de mire des fans inconditionnels basés sur la direction supposée de PlayStation.

«J’ai répété à maintes reprises que les personnes qui écrivaient la nécrologie de Jim Ryan étaient bien prématurées», dit Jaffe. « Nous avions le gars dans l’émission hier qui avait fait la pétition pour renvoyer Jim Ryan et je me suis dit: ‘Mec, c’est bien prématuré’ parce que Jim Ryan ne doit à personne, Sony ne doit à personne, la vérité sur ce qui est à venir et quelle est leur contre-attaque au Game Pass. «

Jaffe explique ensuite la situation du Game Pass: « Ce que je peux vous dire, c’est que je sais qu’ils font des trucs parce que je connais des gens chez Sony qui m’ont dit qu’ils faisaient des trucs. […] il y aura une réponse au Game Pass. «

Nous sommes enclins à croire Jaffe, d’autant plus que Jim Ryan a déjà laissé entendre qu’une réaction au Game Pass se produirait à un moment donné. C’était en novembre de l’année dernière, lorsque Ryan a déclaré: « Il y a en fait des nouvelles à venir, mais pas aujourd’hui. »

C’est certainement une période intéressante pour PlayStation. Comme souligné dans une récente fonctionnalité de Push Square, l’optique de Sony – en particulier en ligne – n’est vraiment pas géniale à la minute, tandis que la Xbox semble surfer sur une vague de presse positive. On a toujours l’impression que le géant japonais doit agir prochainement, ne serait-ce que pour montrer qu’il est toujours capable de communiquer avec ses fans les plus fidèles. Que ce mouvement soit lié au Game Pass, nous devrons simplement attendre et voir.