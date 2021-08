Rumeur: Sony cible les titres AAA pour un superbe casque VR PS5 de nouvelle génération

Sony est impatient de propulser la réalité virtuelle dans une nouvelle ère, car il cible le contenu AAA pour son casque PSVR de nouvelle génération, qui semble à la fois incroyable et très cher. Dans le cadre d’une présentation aux développeurs plus tôt dans la semaine – ce que nous pouvons corroborer fait lieu – le géant japonais a présenté sa nouvelle technologie aux grands studios du monde entier.

De nombreux détails issus de l’événement ont déjà été rapportés : le casque est doté d’écrans Fresnel OLED (pas Samsung) avec une résolution de 2000×2040 par œil, bien qu’il soit maintenant question de HDR, qui devrait aider au contraste et à la clarté des couleurs. Le champ de vision est de 110 degrés – une augmentation de 10 degrés par rapport au casque PSVR existant – et il intègre un retour haptique pour aider à réduire le mal des transports.

La recherche a prouvé que la mise en correspondance d’une légère vibration, par exemple, des pas peut « tromper » le conduit auditif en lui faisant croire que vous marchez, ce qui peut à son tour aider à réduire cette sensation d’embardée qui est courante lors de la locomotion en réalité virtuelle. Ne vous attendez pas à ce que le casque bourdonne comme un fou – cela devrait être une fonctionnalité plus subtile pour vous aider à vous ancrer dans l’expérience.

Le plus excitant est peut-être le discours continu sur le rendu fovéal. Cette technologie utilise le suivi oculaire pour détecter où vous regardez et détourner la puissance de calcul vers cette partie de la scène. La théorie est que tout ce qui se trouve dans votre vision périphérique n’a pas besoin d’être rendu en pleine résolution, réduisant ainsi la pression sur le matériel PlayStation 5 et permettant aux développeurs d’en tirer davantage.

Il y a plus, cependant: il semble que Sony utilise également quelque chose appelé Résolution de mise à l’échelle flexible, qui ressemble un peu à une solution de mise à l’échelle – encore une fois, conçue avec une réduction des ressources tout en maintenant une bonne qualité d’image. Mettez tout cela ensemble – y compris les écrans HDR haute résolution – et en théorie, nous devrions nous retrouver avec beaucoup, beaucoup des jeux plus beaux.

Et voici où il obtient vraiment excitant : peut-être reconnaissant que l’Oculus Quest autonome est maintenant son principal concurrent, Sony semble cibler le contenu AAA. Apparemment, il veut s’éloigner des « expériences » de preuve de concept qui étaient courantes sur le PSVR d’origine et se concentrer sur des jeux à part entière.

Il est intéressant de noter qu’il est question de charger ses développeurs propriétaires de créer un logiciel « hybride » – ou, en d’autres termes, des titres qui peuvent être lus à la fois traditionnellement sur un téléviseur et en réalité virtuelle, comme Resident Evil 7 : Biohazard. Reste à voir si cela se déroulera – il faudrait beaucoup de travail pour convertir quelque chose comme, disons, The Last of Us: Part II en VR – mais c’est certainement excitant si cela peut réussir.

Comme nous le savons déjà, les contrôleurs – qui seront fournis avec le casque – offriront un retour haptique et des déclencheurs adaptatifs, mais seront également capables de détecter la position de votre pouce et de votre index, vous permettant vraisemblablement de saisir les choses de manière plus authentique. On ne sait pas si le DualSense sera pris en charge.

Le seul inconvénient est peut-être qu’en raison des énormes différences technologiques, il semble qu’il n’y aura pas de rétrocompatibilité pour les jeux PSVR existants – bien que la société fasse pression pour des remasters de certaines des versions les plus populaires. Ce n’est pas vraiment surprenant, étant donné que les contrôleurs sont complètement différents et que la technologie de suivi ne nécessite plus de caméra.

L’autre préoccupation, bien sûr, est le prix. Cela sonne sérieusement à la pointe de la technologie, et bien que Sony économisera évidemment de l’argent en optant pour une solution filaire, le regroupement des contrôleurs ne sera pas bon marché. De plus amples détails devraient être révélés au début de 2022, avec une sortie vraisemblablement prévue pour plus tard cette année-là.